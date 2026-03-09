Logo
Large banner

Šta se dešava u organizmu nakon prve jutarnje kafe?

Autor:

ATV

09.03.2026

15:20

Komentari:

0
Шта се дешава у организму након прве јутарње кафе?
Foto: Jason Villanueva/Pexels

Za mnoge ljude jutro ne može da počne bez šoljice kafe. Miris svježe skuvane kafe mnogima je signal da je vrijeme za novi dan, ali malo ko razmišlja o tome šta se zapravo dešava u organizmu čim popijemo prvi gutljaj.

Već u prvih desetak minuta kofein ulazi u krvotok i počinje da djeluje na centralni nervni sistem. Upravo zato se javlja osjećaj budnosti, veća koncentracija i nalet energije. Kafa može da pomogne da se razbudimo i lakše započnemo dnevne obaveze, prenosi Pink.

илу-ротација-19092025

Svijet

Majka ubila sina (14) i kćerku (11), pa presudila sebi

Osim toga, kofein podstiče lučenje određenih hormona koji mogu da ubrzaju rad srca i blago podignu krvni pritisak. Kod većine ljudi ovaj efekat je kratkotrajan, ali je dovoljno snažan da doprinese osjećaju razbuđenosti i mentalne spremnosti.

Zanimljivo je i da kafa može da pokrene varenje, zbog čega mnogi ljudi nakon jutarnje šoljice osjećaju potrebu za odlaskom u toalet. Ovaj efekat je potpuno prirodan i povezan je sa stimulacijom probavnog sistema.

Орхидеја

Savjeti

Zašto bi svako domaćinstvo trebalo da ima orhideju?

Ipak, stručnjaci savjetuju umjerenost. Jedna do dvije šolje dnevno mogu imati pozitivan efekat na energiju i raspoloženje, ali pretjerivanje sa kofeinom može izazvati nervozu, nesanicu i ubrzan rad srca. Kao i u svemu, ključ je u ravnoteži.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Kafa

hormoni

srce

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Нед Пуховац

Republika Srpska

Puhovac: Najvažnije obezbijediti dovoljne količine goriva za Republiku Srpsku

3 h

1
Напад Израела на Иран

Svijet

Izrael uništio iranska skladišta goriva

4 h

0
Цеца Ражнатовић

Scena

Ceca komentarisala Cetinskog: Kakav logor, kakvi bakrači

4 h

0
Тадић: Оспоравање Канцеларије за међународну сарадњу је директан напад на Устав БиХ

BiH

Tadić: Osporavanje Kancelarije za međunarodnu saradnju je direktan napad na Ustav BiH

4 h

0

Više iz rubrike

bolest, zaraza, bolnica

Zdravlje

Djevojčica imala česte glavobolje, vrtoglavice i mučninu: Ljekari joj uradili krvnu sliku, pa se šokirali

10 h

0
Болница „Свети архиђакон Стефан, 9.јануар“ у Требињу

Zdravlje

Trebinje: Uspješno urađeni prvi zahvati iz oblasti bolesti srca

1 d

0
Слаткиши

Zdravlje

Ovi trikovi će vam pomoći da prestanete jesti kada ste pod stresom

1 d

0
Ilustracija: Stomak, bolovi

Zdravlje

Najjači jutarnji napitak za crijeva i jetru

2 d

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

18

58

Centralne vijesti, 09.03.2026.

18

56

Preminuo Nemanja Koprivica

18

50

Umro poznati pjevač iz Mostara

18

42

Poznati Srbin pomogao Zorici Brunclik kad nije imala ništa: Evo o kome se radi

18

25

Biljke koje obavezno treba posaditi u martu

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner