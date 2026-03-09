Šta se dešava u organizmu nakon prve jutarnje kafe?

Autor:ATV
09.03.2026
15:20
Komentari:0
Za mnoge ljude jutro ne može da počne bez šoljice kafe. Miris svježe skuvane kafe mnogima je signal da je vrijeme za novi dan, ali malo ko razmišlja o tome šta se zapravo dešava u organizmu čim popijemo prvi gutljaj.
Već u prvih desetak minuta kofein ulazi u krvotok i počinje da djeluje na centralni nervni sistem. Upravo zato se javlja osjećaj budnosti, veća koncentracija i nalet energije. Kafa može da pomogne da se razbudimo i lakše započnemo dnevne obaveze, prenosi Pink.
Svijet
Majka ubila sina (14) i kćerku (11), pa presudila sebi
Osim toga, kofein podstiče lučenje određenih hormona koji mogu da ubrzaju rad srca i blago podignu krvni pritisak. Kod većine ljudi ovaj efekat je kratkotrajan, ali je dovoljno snažan da doprinese osjećaju razbuđenosti i mentalne spremnosti.
Zanimljivo je i da kafa može da pokrene varenje, zbog čega mnogi ljudi nakon jutarnje šoljice osjećaju potrebu za odlaskom u toalet. Ovaj efekat je potpuno prirodan i povezan je sa stimulacijom probavnog sistema.
Savjeti
Zašto bi svako domaćinstvo trebalo da ima orhideju?
Ipak, stručnjaci savjetuju umjerenost. Jedna do dvije šolje dnevno mogu imati pozitivan efekat na energiju i raspoloženje, ali pretjerivanje sa kofeinom može izazvati nervozu, nesanicu i ubrzan rad srca. Kao i u svemu, ključ je u ravnoteži.
Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.
Republika Srpska
3 h1
Svijet
4 h0
Scena
4 h0
BiH
4 h0
Zdravlje
10 h0
Zdravlje
1 d0
Zdravlje
1 d0
Zdravlje
2 d0
Najnovije
Najčitanije
Trenutno na programu