Šta se dešava u organizmu nakon prve jutarnje kafe?

Za mnoge ljude jutro ne može da počne bez šoljice kafe. Miris svježe skuvane kafe mnogima je signal da je vrijeme za novi dan, ali malo ko razmišlja o tome šta se zapravo dešava u organizmu čim popijemo prvi gutljaj.

Već u prvih desetak minuta kofein ulazi u krvotok i počinje da djeluje na centralni nervni sistem. Upravo zato se javlja osjećaj budnosti, veća koncentracija i nalet energije. Kafa može da pomogne da se razbudimo i lakše započnemo dnevne obaveze, prenosi Pink.

Svijet Majka ubila sina (14) i kćerku (11), pa presudila sebi

Osim toga, kofein podstiče lučenje određenih hormona koji mogu da ubrzaju rad srca i blago podignu krvni pritisak. Kod većine ljudi ovaj efekat je kratkotrajan, ali je dovoljno snažan da doprinese osjećaju razbuđenosti i mentalne spremnosti.

Zanimljivo je i da kafa može da pokrene varenje, zbog čega mnogi ljudi nakon jutarnje šoljice osjećaju potrebu za odlaskom u toalet. Ovaj efekat je potpuno prirodan i povezan je sa stimulacijom probavnog sistema.

Savjeti Zašto bi svako domaćinstvo trebalo da ima orhideju?

Ipak, stručnjaci savjetuju umjerenost. Jedna do dvije šolje dnevno mogu imati pozitivan efekat na energiju i raspoloženje, ali pretjerivanje sa kofeinom može izazvati nervozu, nesanicu i ubrzan rad srca. Kao i u svemu, ključ je u ravnoteži.