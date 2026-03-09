Logo
Izrael uništio iranska skladišta goriva

09.03.2026

14:56

Напад Израела на Иран
Foto: Screenshot / X

Donald Tramp navodno je pobjesnio na Izrael zbog gađanja iranskih skladišta nafte, u napadu koji je izveden u okviru američko-izraelskih udara na Iran, ali i u trenutku kada cijene nafte idu u nebesa.

Planirani samit između SAD i Izraela koji je trebalo da se održi je otkazan, što je prvo otvoreno neslaganje između saveznika od izbijanja rata, navodi Dejli mejl.

Britanski list takođe podsjeća da je 30 iranskih skladišta goriva uništeno samo tokom ovog vikenda, dok su se na apokaliptičnim snimcima mogli videti ogromni požari koji se dižu u nebo, stubovi dima i crna kiša koja pada s neba.

Вријеме - облаци

Svijet

Otrovni oblak prijeti i nama?! Čestice iz Irana mogu doći i do nas

Zvaničnici Bijele kuće bili su zapanjeni razmjerama izraelskog bombardovanja, smatrajući da bi slike zapaljene nafte mogle razljutiti Amerikance koji se suočavaju sa povećanim cijenama goriva.

"Predsjedniku se ne sviđa napad. On želi da sačuva naftu. Ne želi da je sagorijeva i podsjeća ljude na više cijene", rekao je Trampov savetnik za Aksios.

Jedan izraelski zvaničnik takođe je potvrdio da je zvanični Vašington zaista ljut. Prema njegovim riječima poruka iz SAD bila je jasna: "Šta se to dođavola dešava".

илу-ракета-балистичка ракета

Svijet

Nova uzbuna: NATO presreo još jednu raketu u turskom vazdušnom prostoru

Britanski list podsjeća da je dvonedeljni rat sa Iranom doveo je do naglog skoka cijena nafte na blizu 120 dolara po barelu, prije nego što su u ponedjeljak ujutru pale na 103 dolara.

Volstrit žurnal je primijetio da je rat na ivici da izazove jednu od najgorih globalnih energetskih kriza od 1970-ih.

Nove ankete koje su ispitivale javno mnjenje pokazale su da drastično opada podrška javnosti ovom ratu.

U međuvremenu, Izraelska vojska je opravdala napad tvrdeći da skladišta goriva “koristi iranski režim za snabdijevanje gorivom različitih potrošača, uključujući i svoje vojne organe“.

Međutim, Trampovi izaslanici Džared Kušner i Stiv Vitkof otkazali su planirano putovanje u Izrael na sastanak sa premijerom Benjaminom Netanjahuom u utorak.

Ni SAD ni Izrael nisu naveli razlog za otkazivanje samita.

Donald Tramp

Iran vijesti

Iran

