SAD evakuisale konzulat u Turskoj

Ambasada SAD u Ankari pozvala je američke državljane da ne putuju u jugoistočnu Tursku, a one koji su već tamo da odmah napuste to područje, usljed rizika od terorističkih napada.

- Ne putujte u jugoistočnu Tursku zbog rizika od terorizma i oružanog sukoba. Postoji povećan rizik od antizapadnih, posebno antiameričkih ili antiizraelskih osjećanja - navodi se u saopštenju ambasade.

U saopštenju se upozorava da postoji stalna prijetnja od napada terorističkih grupa.

Ambasada je objavila da je Stejt department naredio američkim službenicima i članovima njihovih porodica da napuste Generalni konzulat u Adani zbog bezbjednosnih rizika.

Turska rasporedila šest aviona F-16 i protivvazdušnu odbranu na sjeverni Kipar

Turska je danas rasporedila šest borbenih aviona F-16 i sisteme protivvazdušne odbrane na sjeverni Kipar kako bi poboljšala bezbjednost turske zajednice usred rata u Iranu, saopštilo je ministarstvo obrane, dodajući da će Ankara poduzeti dodatne mjere ako bude potrebno.

Svijet Spriječena sabotaža na glavnom naftovodu prema Turskoj

Evropske sile zadnjih su dana povećale svoju vojnu prisutnost na etnički podijeljenom ostrvu, nakon što je iranski dron za koji bezbjednosni zvaničnici vjeruju da ga je ispalio Hezbolah, saveznik Irana u Libanonu, prošle sedmice pogodio britansku avionsku bazu Akrotiri na Kipru.

Jačanje bezbjednosti samoproglašene države

"U kontekstu najnovijih događaja u našoj regiji, šest borbenih aviona F-16 i sistema protivvazdušne odbrane raspoređeni su od danas u Turskoj Republici Sjevernom Kipru", saopštilo je ministarstvo, dodajući da je to dio postupnog planiranja jačanja bezbjednosti samoproglašene države.

Svijet Oglasila se Turska nakon incidenta sa balističkom raketom

"Kao rezultat procjena koje će se provesti zavisno o razvoju događaja, bude li potrebno preduzimaće se dodatne mjere", dodaje se. Turska ne priznaje međunarodno priznatu grčko-kiparsku državu, članicu Evropske unije, na jugu ostrva i jedina je zemlja koja priznaje tursko-kiparsku državu na sjeveru.

Prošle sedmice, odbrambene snage NATO-a oborile su balističku raketu ispaljenu iz Irana u turski vazdušni prostor, u značajnoj eskalaciji američko-izraelskog rata protiv Irana koji se proširio na širu regiju.

Članica NATO-a Turska u subotu je upozorila Iran da ne ispaljuje više raketa prema njoj. Takođe je kritikovala evropsko raspoređivanje na Kipru kao poteze koji rizikuju uvlačenje ostrva u sukob.