Pravila za treću sedmicu Vaskršnjeg posta

09.03.2026

12:07

U danima kada vjernici već osjećaju i tjelesni i duhovni napor, Crkva ih podsjeća na smisao strpljenja, vjere i istrajnosti kroz simbol Časnog krsta.

Krstopoklona nedjelja posvećena je poklonjenju Časnom krstu, jednom od najvažnijih simbola hrišćanske vjere. U pravoslavnim hramovima tada se iznosi krst kako bi mu se vjernici poklonili i setili stradanja Isusa Hrista, ali i snage koju vjera donosi u trenucima iskušenja.

Pred Časni krst, prema vjerovanju, ne bi trebalo izlaziti uznemiren ili ljut na nekoga. Zato se vjernici podstiču da se u ovom periodu posebno potrude da smire misli, oproste drugima i u srcu pronađu mir.

црква спц

Republika Srpska

Jedna crkva, vlasnika dva: Apsurdan upis imovine SCP

Krstopoklona nedjelja podsjeća da svako od nas nosi svoj životni krst, ali i da nijedno iskušenje nije veće od onoga koje čovjek može da izdrži. Upravo zbog toga ovaj period posta ima snažnu poruku – da dobro na kraju uvijek pobjeđuje zlo, a život smrt.

Tokom ove nedjelje, kao i tokom cijelog Vaskršnjeg posta, vjernici bi trebalo da izbjegavaju svađe, sukobe i loše misli, a da se okrenu praštanju, razumijevanju i ljubavi prema drugima. Smatra se da je to pravi smisao posta – ne samo uzdržavanje od hrane, već i duhovno pročišćenje.

Kako se posti u trećoj nedjelji Vaskršnjeg posta

U trećoj nedjelji posta pravila ishrane ostaju stroga, ali postoje i određena odstupanja zbog praznika.

Ponedjeljak se posti na ulju, jer se obeležava praznik Prvog i drugog obretenja glave Svetog Jovana Krstitelja, koji je u crkvenom kalendaru obilježen crnim slovom.

Utorak, srijeda, četvrtak i petak poste se na vodi, dok je u subotu i nedjelju dozvoljena hrana na ulju.

