Partizan opet smijenio trenera: Srđan Blagojević umjesto Damira Čakara

Na danas održanoj sjednici Upravnog odbora Fudbalskog kluba Partizan izvršena je analiza sportskih rezultata od starta proljećnog dijela prvenstva. Rezultati su za Klub neprihvatljivi. Dodatno je ocjenjeno da je neophodno da se preduzmu aktivnosti kako bi se kriza rezultata, a posebno kriza stručnog rada, zaustavile.

Upravni odbor je većinom glasova (4-1) imenovao Srđana Blagojevića za novog šefa stručnog štaba.

Novi stručni štab će sa radom početi sutra, 10. marta 2026. godine." stoji u saopštenju Partizana