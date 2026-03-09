Logo
Partizan opet smijenio trenera: Srđan Blagojević umjesto Damira Čakara

ATV

09.03.2026

11:35

1
Срђан Благојевић, тренер Партизана
FK Partizan ponovo je postavio Srđana Blagojevića na mjesto glavnog trenera.

Na danas održanoj sjednici Upravnog odbora Fudbalskog kluba Partizan izvršena je analiza sportskih rezultata od starta proljećnog dijela prvenstva. Rezultati su za Klub neprihvatljivi. Dodatno je ocjenjeno da je neophodno da se preduzmu aktivnosti kako bi se kriza rezultata, a posebno kriza stručnog rada, zaustavile.

Upravni odbor je većinom glasova (4-1) imenovao Srđana Blagojevića za novog šefa stručnog štaba.

Novi stručni štab će sa radom početi sutra, 10. marta 2026. godine." stoji u saopštenju Partizana

Damir Čakar

Srđan Blagojević

FK Partizan

