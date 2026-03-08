Logo
Large banner

Dinamo uvjerljivo savladao Hajduk

Izvor:

Kliks

08.03.2026

17:59

Komentari:

0
Динамо увјерљиво савладао Хајдук

Fudbaleri zagrebačkog Dinama danas su ostvarili pobjedu u najvećem hrvatskom derbiju protiv Hajduka, kojeg su savladali na Poljudu sa 3:1.

Dinamo je tako još jednom pokazao ko je gazda u hrvatskom fudbalu, a pitanje pobjednika riješio je već u prvom poluvremenu, kada je u roku od pola sata postigao tri gola.

Pobjedom su Modri napravili novi bitan korak ka osvajanju naslova prvaka Hrvatske, pošto sada imaju deset bodova više od Hajduka, koji je na drugom mjestu na tabeli.

Dinamo je na Poljudu poveo golom u 7. minuti preko Mihe Zajca, a samo četiri minute kasnije opet se tresla mreža Splićana. Tada je Gabriel Vidović pogodio nakon dodavanja Diona Drene Belje za 2:0.

Na trenutak se Hajduk uspio vratiti u utakmicu pogotkom Rokasa Pukštasa u 28. minuti, ali sedam minuta prije odlaska na odmor Monsef Bakrar pogađa za vodstvo Dinama od 3:1.

To je bio i rezultat koji se do kraja utakmice zadržao na semaforu i Modri su upisali veliku pobjedu za novi korak ka povratku naslova prvaka Hrvatske na Maksimir.

Podijeli:

Tagovi :

Dinamo

Hajduk

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Саво Минић, предсједник Владе Републике Српске

Republika Srpska

Minić: Građani Hercegovine mogu računati na savremenu zdravstvenu zaštitu

4 h

5
Њемачке службе на опрезу: Иран би могао напасти циљеве у Њемачкој

Svijet

Njemačke službe na oprezu: Iran bi mogao napasti ciljeve u Njemačkoj

4 h

0
Доналд Трамп

Svijet

Tramp poručuje da sljedeći ajatolah neće dugo potrajati bez njegovog odobrenja

4 h

1
Пјевач Тони Цетински

Scena

Gradonačelnik Novog Sada bijesan: Očekujem da se Cetinski javno izvini

4 h

1

Više iz rubrike

Гори Енглеска због суспензије Гвардиоли: Пред финале га отјерали на трибине

Fudbal

Gori Engleska zbog suspenzije Gvardioli: Pred finale ga otjerali na tribine

5 h

0
Несвакидашњи хаос у Бундеслиги – играчи се тукли, навијачи дивљали

Fudbal

Nesvakidašnji haos u Bundesligi – igrači se tukli, navijači divljali

1 d

0
Пукла "петарда" у Бањалуци: Борац демолирао Широки Бријег

Fudbal

Pukla "petarda" u Banjaluci: Borac demolirao Široki Brijeg

1 d

0
Рудар у надокнади дошао до бода против Сарајева

Fudbal

Rudar u nadoknadi došao do boda protiv Sarajeva

1 d

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

21

58

Detalji nesreće u Milićima, obustavljen saobraćaj

21

47

Partizan ponizio Bosnu usred Sarajeva

21

32

Podrška vojnom savezu - NATO ucjena Srba

21

24

Zemljotres u Crnoj Gori, osjetilo se i u BiH

21

14

Leglo stršljena se uselilo u kuću: Vladica u krevetu i na tavanu zatekao prizor iz horora

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner