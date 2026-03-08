Dinamo uvjerljivo savladao Hajduk

Fudbaleri zagrebačkog Dinama danas su ostvarili pobjedu u najvećem hrvatskom derbiju protiv Hajduka, kojeg su savladali na Poljudu sa 3:1.

Dinamo je tako još jednom pokazao ko je gazda u hrvatskom fudbalu, a pitanje pobjednika riješio je već u prvom poluvremenu, kada je u roku od pola sata postigao tri gola.

Pobjedom su Modri napravili novi bitan korak ka osvajanju naslova prvaka Hrvatske, pošto sada imaju deset bodova više od Hajduka, koji je na drugom mjestu na tabeli.

Dinamo je na Poljudu poveo golom u 7. minuti preko Mihe Zajca, a samo četiri minute kasnije opet se tresla mreža Splićana. Tada je Gabriel Vidović pogodio nakon dodavanja Diona Drene Belje za 2:0.

Na trenutak se Hajduk uspio vratiti u utakmicu pogotkom Rokasa Pukštasa u 28. minuti, ali sedam minuta prije odlaska na odmor Monsef Bakrar pogađa za vodstvo Dinama od 3:1.

To je bio i rezultat koji se do kraja utakmice zadržao na semaforu i Modri su upisali veliku pobjedu za novi korak ka povratku naslova prvaka Hrvatske na Maksimir.