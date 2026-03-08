Njemačke službe na oprezu: Iran bi mogao napasti ciljeve u Njemačkoj

Iranske službe i ranije su djelovale po Njemačkoj, na primjer špijunirajući aktiviste iz dijaspore. Stručnjaci se sada boje i udara na sinagoge ili jevrejske škole. No konkretnih prijetnji još nema, piše „Dojče vele“.

Službe drže stanje pod nadzorom, rekao je nekoliko dana nakon izbijanja rata Aleksandar Dobrindt, njemački ministar unutrašnjih poslova. Ovaj političar bavarske Hrišćansko-socijalne unije (CSU) spomenuo je „apstraktnu prijetnju“.

Drugim riječima, nema konkretnih planova, ili barem službe ne znaju za njih, za bilo kakvu vrstu iranske odmazde protiv Njemačke ili teroristički napad.

Služba za zaštitu ustavnog poretka upozorila je, brzo nakon što su prve američke i izraelske bombe pale na Iran, da bi jevrejske škole i sinagoge u Njemačkoj mogle biti meta „raznih mjera odmazde“.

Osim toga, i diplomatska predstavništva u Njemačkoj ili vojne baze. Mogućim ciljem smatraju se i iranski opozicionari koji žive u Njemačkoj. Oni su, kaže Služba, decenijama na meti praćenja, prijetnji ili čak otmica od strane iranskih tajnih službi.

Iranske službe aktivne u Njemačkoj

U sjećanje dolazi tragična sudbina njemačko-iranskog državljanina Džamšida Šarmahda. On je dugo živio u Americi i bio aktivan u monarhističkoj organizaciji Tondar, koja je navodno izvodila napade u Iranu.

Šarmahda su iranske službe otele tokom putovanja u Dubai 2020. godine, nakon čega mu je bila izrečena smrtna kazna. Navodno je umro u zatvoru prije pogubljenja.

Sada bi, smatraju stručnjaci, dugi prsti odmazde mogli biti opasni i za ljude koji nemaju takve veze s Iranom.

„Posebno nakon ubistva iranskog vrhovnog vođe Alija Hamneija može se računati da će Iran iskoristiti svoje mreže ovdje kako bi izvršio terorističke udare na jevrejske i izraelske institucije“, kaže Feliks Klajn, povjerenik njemačke vlade za borbu protiv antisemitizma.

Sličnu mogućnost vidi i Omid Nouripur, poznati političar Zelenih koji je rođen u Teheranu. Kaže da su iranske službe u stanju da izvrše napade u Njemačkoj ili drugdje u Evropi. „Iranci su u prošlosti uvijek otvoreno prijetili time“, rekao je Nouripur.

Njemačke službe su iranske kolege stavile pod povećalo još početkom godine, nakon što su u Iranu krvavo ugušeni masovni protesti. Jer i u Njemačkoj su se mnogi ljudi iranskog porijekla solidarisali s protestima u staroj domovini.

Kibernetička špijunaža u dijaspori

Služba za zaštitu ustavnog poretka u odgovorima na pitanja „Dojče velea“ kaže da iranske službe protiv disidentskih organizacija ili pojedinaca u dijaspori sprovode „špijuniranje, diskreditaciju, prijetnje“, pa i „nasilje“.

U februaru se u jednom izvještaju tvrdilo da je uočena grupa koja je „inficirala“ elektronske komunikacije Iranaca u egzilu. Na meti špijunaže bili su aktivisti, novinari i pravnici.

„Napadaju se privatne imejl adrese i profili na društvenim mrežama ljudi iz dijaspore“, pojašnjava Služba za zaštitu ustavnog poretka. Iranske službe tako mogu izraditi „profile kretanja“, skicirati svakodnevni život meta i otkriti njihove privatne i poslovne kontakte.

Iako konkretnih prijetnji trenutno nema, svi su saglasni: vjerovatnoća neke iranske akcije u Njemačkoj samo je porasla.

