Zaposleni u "Samsungu" glasaju o stupanju u štrajk

Sindikalno organizovani radnici južnokorejskog elektronskog giganta "Samsung" spremaju se da glasaju o tome da li će stupiti u štrajk.

Glasanje, koje organizuju tri najveća sindikata kompanije, trajaće od 9. do 18. marta.

Ovi sindikati zajedno predstavljaju oko 89.000 od 130.000 "Samsungovih" radnika.

Ukoliko bude usvojen, štrajk bi trajao 18 dana - od 21. maja do 7. juna, prenijela je agencija DPA.

Sindikalni lideri su navodno upozorili da bi zaposleni koji odbiju da se pridruže štrajku mogli da se nađu u nepovoljnom položaju. To je pokrenulo debatu o tome da li su radnici nepravedno izloženi pritisku.