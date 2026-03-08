Zaposleni u "Samsungu" glasaju o stupanju u štrajk

Izvor:
08.03.2026
Sindikalno organizovani radnici južnokorejskog elektronskog giganta "Samsung" spremaju se da glasaju o tome da li će stupiti u štrajk.
Glasanje, koje organizuju tri najveća sindikata kompanije, trajaće od 9. do 18. marta.
Ovi sindikati zajedno predstavljaju oko 89.000 od 130.000 "Samsungovih" radnika.
Ukoliko bude usvojen, štrajk bi trajao 18 dana - od 21. maja do 7. juna, prenijela je agencija DPA.
Sindikalni lideri su navodno upozorili da bi zaposleni koji odbiju da se pridruže štrajku mogli da se nađu u nepovoljnom položaju. To je pokrenulo debatu o tome da li su radnici nepravedno izloženi pritisku.
