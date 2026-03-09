Povezuju me sa svakim: Breskvica o razvodu Luke Dončića i pričama da je ona "glavni krivac"

Anamarija Goltes i Luka Dončić raskinuli su vjeridbu i otkazali svadbu koja je bila zakazana za ljeto ove godine, a stranci su i prije toga počeli da spajaju slavnog košarkaša sa pjevačicom Anđelom Ignjatović Breskvicom. Ona se sad oglasila i otkrila svoju stranu priče.

Breskvica ističe da ne može da vjeruje koliko je sve to od‌jeknulo širom svijeta.

"Ja sam dežurni krivac za sve što se dešava. Baš sam se šokirala zbog naslova. U redu mi je, ono, lajkovao je par slika, pa su ljudi “skočili”, to razumijem, ali ovo… Šok mi je bio naslov: "Breskvica kriva za razvod". Brate, mislim…", nastavila je Anđela, piše Blic.

"Povezuju me sa svakim, to je sad valjda in. Meni je ovo drugi košarkaš, prvi je Bogdanović. Pakao! Obožavam što se mi sad ovd‌je sprdamo, ali mislim da 90 posto ljudi poslije neće razumjeti da se sprdamo. Nadam se da znaju jer je već postalo previše, pošto sam vid‌jela koliko ljudi je… To je eksplodiralo za Dončića…", istakla je potom u podkastu “Uskoro otvaranje”, dok Breskvica ne krije da joj se Slovenija, odakle je Luka, inače jako dopada i da bi mogla da živi tu.