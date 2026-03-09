Logo
Large banner

Povezuju me sa svakim: Breskvica o razvodu Luke Dončića i pričama da je ona "glavni krivac"

Autor:

ATV

09.03.2026

19:50

Komentari:

0
Анђела Игњатовић Бресквица
Foto: Instagram

Anamarija Goltes i Luka Dončić raskinuli su vjeridbu i otkazali svadbu koja je bila zakazana za ljeto ove godine, a stranci su i prije toga počeli da spajaju slavnog košarkaša sa pjevačicom Anđelom Ignjatović Breskvicom. Ona se sad oglasila i otkrila svoju stranu priče.

Breskvica ističe da ne može da vjeruje koliko je sve to od‌jeknulo širom svijeta.

"Ja sam dežurni krivac za sve što se dešava. Baš sam se šokirala zbog naslova. U redu mi je, ono, lajkovao je par slika, pa su ljudi “skočili”, to razumijem, ali ovo… Šok mi je bio naslov: "Breskvica kriva za razvod". Brate, mislim…", nastavila je Anđela, piše Blic.

Анамариа Голтес

Scena

Slovenački mediji: Anamarija zvala policiju kad je Dončić došao da vidi ćerku

"Povezuju me sa svakim, to je sad valjda in. Meni je ovo drugi košarkaš, prvi je Bogdanović. Pakao! Obožavam što se mi sad ovd‌je sprdamo, ali mislim da 90 posto ljudi poslije neće razumjeti da se sprdamo. Nadam se da znaju jer je već postalo previše, pošto sam vid‌jela koliko ljudi je… To je eksplodiralo za Dončića…", istakla je potom u podkastu “Uskoro otvaranje”, dok Breskvica ne krije da joj se Slovenija, odakle je Luka, inače jako dopada i da bi mogla da živi tu.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Breskvica

Luka Dončić

Anamarija Goltes

Komentari (0)
Large banner

Više iz rubrike

Анамариа Голтес

Scena

Slovenački mediji: Anamarija zvala policiju kad je Dončić došao da vidi ćerku

3 h

0
Умро познати пјевач из Мостара

Scena

Umro poznati pjevač iz Mostara

3 h

0
Познати Србин помогао Зорици Брунцлик кад није имала ништа: Ево о коме се ради

Scena

Poznati Srbin pomogao Zorici Brunclik kad nije imala ništa: Evo o kome se radi

3 h

0
Дара Бубамара оплела по Тонију Цетинском: Боље да је рекао да није продао карте

Scena

Dara Bubamara oplela po Toniju Cetinskom: Bolje da je rekao da nije prodao karte

5 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

22

22

Koji je najbolji deterdžent za veš? Stručnjaci otkrivaju

22

12

Tramp razmatra preuzimanje Ormuskog Moreuza

21

58

SAD zaprijetile Saudijskoj Arabiji: "Biće posljedica"

21

55

Švajcarska pomaže žrtvama tragedije u noćnom klubu

21

41

Cijena nafte pala nakon sastanka G7

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner