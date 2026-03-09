Slovenački mediji: Anamarija zvala policiju kad je Dončić došao da vidi ćerku

Slovenački portal "trma.si" objavio je ekskluzivnu vijest koja baca sjenku na privatni život košarkaške zvijezde Luke Dončića, navodeći da je njegova vjerenica Anamarija pozvala policiju tokom njegove posjete porodilištu.

Nakon što su nedavno dobili drugu ćerku, medijima širom svijeta od‌jeknula je vijest o raskidu poznatog para. Sada se pojavljuju detalji o incidentu koji se, prema pisanju portala, dogodio još u decembru 2025. godine.

U tekstu se tvrdi da je Anamarija, nakon porođaja, pozvala policiju u porodilište u Kranju prilikom posjete Luke Dončića. Autor ističe da je njihov portal o ovome pisao još 19. januara 2026. godine, ali da je vijest tada prošla gotovo nezapaženo u javnosti, piše Sportal.

"Mi smo jedini i ekskluzivno javili o tome da je u kranjsko porodilište, nedugo nakon što je otac Luka Dončić došao da posjeti svoju drugorođenu ćerku i naravno majku, došla policija. Policiju je pozvala majka… Na kraju krajeva, Luka se smirio… nije došlo do intervencije u skladu sa propisima o javnom redu i miru. Ali situacija nije bila baš bezazlena: majka i partnerka/vjerenica očigledno se našla u takvoj situaciji da je pozvala Policijsku upravu Kranj", navodi se u članku, uz napomenu da je identitet izvora zaštićen.

Autor teksta postavlja pitanje da li je ovaj događaj “bio začetak nekog porodičnog nasilja ili bar oblika neprimjerenog odnosa prema ženi koja se uplašila za svoje novorođenče”.

U zaključku, portal se ograđuje od donošenja konačnih sudova, ali naglašava svoju ulogu medija koji se ne boji "tabu tema" i "nedodirljivih" ličnosti.