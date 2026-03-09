Logo
Large banner

Slovenački mediji: Anamarija zvala policiju kad je Dončić došao da vidi ćerku

Izvor:

Sportal

09.03.2026

19:18

Komentari:

0
Анамариа Голтес
Foto: Instagram

Slovenački portal "trma.si" objavio je ekskluzivnu vijest koja baca sjenku na privatni život košarkaške zvijezde Luke Dončića, navodeći da je njegova vjerenica Anamarija pozvala policiju tokom njegove posjete porodilištu.

Nakon što su nedavno dobili drugu ćerku, medijima širom svijeta od‌jeknula je vijest o raskidu poznatog para. Sada se pojavljuju detalji o incidentu koji se, prema pisanju portala, dogodio još u decembru 2025. godine.

U tekstu se tvrdi da je Anamarija, nakon porođaja, pozvala policiju u porodilište u Kranju prilikom posjete Luke Dončića. Autor ističe da je njihov portal o ovome pisao još 19. januara 2026. godine, ali da je vijest tada prošla gotovo nezapaženo u javnosti, piše Sportal.

"Mi smo jedini i ekskluzivno javili o tome da je u kranjsko porodilište, nedugo nakon što je otac Luka Dončić došao da posjeti svoju drugorođenu ćerku i naravno majku, došla policija. Policiju je pozvala majka… Na kraju krajeva, Luka se smirio… nije došlo do intervencije u skladu sa propisima o javnom redu i miru. Ali situacija nije bila baš bezazlena: majka i partnerka/vjerenica očigledno se našla u takvoj situaciji da je pozvala Policijsku upravu Kranj", navodi se u članku, uz napomenu da je identitet izvora zaštićen.

Зорица Беунцлик-24102025

Scena

Poznati Srbin pomogao Zorici Brunclik kad nije imala ništa: Evo o kome se radi

Autor teksta postavlja pitanje da li je ovaj događaj “bio začetak nekog porodičnog nasilja ili bar oblika neprimjerenog odnosa prema ženi koja se uplašila za svoje novorođenče”.

U zaključku, portal se ograđuje od donošenja konačnih sudova, ali naglašava svoju ulogu medija koji se ne boji "tabu tema" i "nedodirljivih" ličnosti.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Luka Dončić

Anamaria Goltes

Anamarija Goltes

Komentari (0)
Large banner

Više iz rubrike

Умро познати пјевач из Мостара

Scena

Umro poznati pjevač iz Mostara

3 h

0
Познати Србин помогао Зорици Брунцлик кад није имала ништа: Ево о коме се ради

Scena

Poznati Srbin pomogao Zorici Brunclik kad nije imala ništa: Evo o kome se radi

3 h

0
Дара Бубамара оплела по Тонију Цетинском: Боље да је рекао да није продао карте

Scena

Dara Bubamara oplela po Toniju Cetinskom: Bolje da je rekao da nije prodao karte

5 h

0
Александра Младеновић искрено о љубавним неуспјесима: Моја највећа освета је...

Scena

Aleksandra Mladenović iskreno o ljubavnim neuspjesima: Moja najveća osveta je...

5 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

22

22

Koji je najbolji deterdžent za veš? Stručnjaci otkrivaju

22

12

Tramp razmatra preuzimanje Ormuskog Moreuza

21

58

SAD zaprijetile Saudijskoj Arabiji: "Biće posljedica"

21

55

Švajcarska pomaže žrtvama tragedije u noćnom klubu

21

41

Cijena nafte pala nakon sastanka G7

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner