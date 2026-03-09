Aleksandra Mladenović iskreno o ljubavnim neuspjesima: Moja najveća osveta je...

Pjevačica Aleksandra Mladenović otvoreno je govorila o svojim ljubavnim neuspjesima i iskustvima koja su je oblikovale, tokom gostovanja u emisiji Grand Specijal.

Kako je priznala, ljubav joj nije uvijek išla na ruku, ali svaka greška je donijela dragocjene lekcije.

"Moja najveća osveta je da odem od njih. To ih najviše boli", rekla je ona.

Aleksandra je istakla da je problem često bio u tome što je tražila ljubav na pogrešnim mjestima.

"Problem kod mene je što sam tražila ljubav na pogrešnom mjestu. Samo mi je falila ljubav od partnera i na taj način sam pravila pogrešne izbore i velike greške, ali to me je nekako ojačalo, naučila sam šta želim, a šta ne. Naučila sam da volim sebe i budem samoj sebi dovoljna, pa onda muškarac može da dođe, da mi to samo upotpuni", ispričala je u emisiji "Grand Specijal".

(GrandTV)