Horor u Hrvatskoj: Krvnički pretukao cimera, ometao ekipu hitne pomoći da ga reanimiraju

ATV

09.03.2026

19:15

Policija Hrvatska MUP Hrvatske
Foto: MUP Hrvatske

Državljanin Uzbekistana (44) preminuo je u Ozalju u Hrvatskoj nakon što ga je, kako se sumnja, krvnički pretukao cimer.

Pretres kuće gdje se 8. marta odigrala jeziva drama, trajala je do kasnih noćnih sati.

vatrogasci

Hronika

Gori kuća u Bijeljini, vatrogasci se bore s vatrom

Kako izvještava Jutarnji, smrt 44-godišnjeg državljanina Uzbekistana dogodila se veoma brzo, a ubrzo nakon toga policija je uhapsila 32-godišnjeg muškarca iz Ozalja, osobu sa dvojnim državljanstvom. S obzirom na prvobitno prikupljene informacije, policija je odmah posumnjala da je smrti stranog radnika prethodilo krivično djelo.

Dok se protiv 32-godišnjaka sprovodi krivična istraga, izvršen je i pretres doma u kojem se dogodio krvavi zločin. Kako nezvanično saznaje Jutarnji, obračunu je prethodila žestoka svađa između dva građevinska radnika koji su zajedno živjeli u tom iznajmljenom stanu.

Svađa i neslaganje oko konzumiranja alkoholnih pića eskalirali su u fizički obračun tokom kojeg je Ozljanin udario svog uzbekistanskog cimera, a kada su intervenisale službe hitne medicinske pomoći, koje su komšije pozvale nakon što su čule vriske, stvari su se dodatno zakomplikovale jer je počinilac očigledno bio pod uticajem alkohola, a moguće je da je bio i pod uticajem nekog opojnog sredstva.

Полиција Србија

Srbija

Tragedija izbjegnuta za dlaku: Dječak (8) spasen sa auto-puta

Po dolasku u njihov dom, ekipa hitne medicinske pomoći je uzalud pokušavala da reanimira nesvjesnog 44-godišnjaka jer im je 32-godišnjak sve vrijeme odvlačio pažnju, navodi policija. Koliko je situacija bila zahtjevna, ali i opasna, svjedoči poziv u pomoć “hitne pomoći” na broj 192 oko 21:40, kada su saopštili da nisu u mogućnosti da reanimiraju osobu.

Usljed ovih dramatičnih trenutaka, nesrećni 44-godišnjak je na kraju preminuo, a njihov iznajmljeni dom postao je poprište uviđaja na licu mjesta koji je vodio zamjenik karlovačkog županijskog tužioca.

Tijelo pokojnika poslato je na obdukciju u Karlovačku bolnicu kako bi se utvrdile tačne okolnosti koje su dovele do njegove smrti, u kojoj mjeri su udarci koje je zadobio doprinijeli njegovoj smrti i da li je uopšte mogao biti spasen.

ilu-ruža-28082025

Društvo

Preminuo Nemanja Koprivica

U Karlovačkom županijskom državnom tužilaštvu kažu da je u toku prikupljanje dokaza i istraga kako bi se utvrdile sve relevantne okolnosti incidenta. S obzirom na to da je 32-godišnji Ozljanin ometao službe hitne pomoći dok su obavljale svoju dužnost, nije isključeno da će biti optužen za napad na službeno lice.

Hrvatska

Tuča

Hitna pomoć

