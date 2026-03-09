Horor u Hrvatskoj: Krvnički pretukao cimera, ometao ekipu hitne pomoći da ga reanimiraju

Državljanin Uzbekistana (44) preminuo je u Ozalju u Hrvatskoj nakon što ga je, kako se sumnja, krvnički pretukao cimer.

Pretres kuće gdje se 8. marta odigrala jeziva drama, trajala je do kasnih noćnih sati.

Kako izvještava Jutarnji, smrt 44-godišnjeg državljanina Uzbekistana dogodila se veoma brzo, a ubrzo nakon toga policija je uhapsila 32-godišnjeg muškarca iz Ozalja, osobu sa dvojnim državljanstvom. S obzirom na prvobitno prikupljene informacije, policija je odmah posumnjala da je smrti stranog radnika prethodilo krivično djelo.

Dok se protiv 32-godišnjaka sprovodi krivična istraga, izvršen je i pretres doma u kojem se dogodio krvavi zločin. Kako nezvanično saznaje Jutarnji, obračunu je prethodila žestoka svađa između dva građevinska radnika koji su zajedno živjeli u tom iznajmljenom stanu.

Svađa i neslaganje oko konzumiranja alkoholnih pića eskalirali su u fizički obračun tokom kojeg je Ozljanin udario svog uzbekistanskog cimera, a kada su intervenisale službe hitne medicinske pomoći, koje su komšije pozvale nakon što su čule vriske, stvari su se dodatno zakomplikovale jer je počinilac očigledno bio pod uticajem alkohola, a moguće je da je bio i pod uticajem nekog opojnog sredstva.

Po dolasku u njihov dom, ekipa hitne medicinske pomoći je uzalud pokušavala da reanimira nesvjesnog 44-godišnjaka jer im je 32-godišnjak sve vrijeme odvlačio pažnju, navodi policija. Koliko je situacija bila zahtjevna, ali i opasna, svjedoči poziv u pomoć “hitne pomoći” na broj 192 oko 21:40, kada su saopštili da nisu u mogućnosti da reanimiraju osobu.

Usljed ovih dramatičnih trenutaka, nesrećni 44-godišnjak je na kraju preminuo, a njihov iznajmljeni dom postao je poprište uviđaja na licu mjesta koji je vodio zamjenik karlovačkog županijskog tužioca.

Tijelo pokojnika poslato je na obdukciju u Karlovačku bolnicu kako bi se utvrdile tačne okolnosti koje su dovele do njegove smrti, u kojoj mjeri su udarci koje je zadobio doprinijeli njegovoj smrti i da li je uopšte mogao biti spasen.

U Karlovačkom županijskom državnom tužilaštvu kažu da je u toku prikupljanje dokaza i istraga kako bi se utvrdile sve relevantne okolnosti incidenta. S obzirom na to da je 32-godišnji Ozljanin ometao službe hitne pomoći dok su obavljale svoju dužnost, nije isključeno da će biti optužen za napad na službeno lice.