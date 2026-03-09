Tramp: Previše je rano za raspravu o preuzimanju iranske nafte, ali ne isključujem to

Američki predsjednik Donald Tramp izjavio je danas da, iako ne želi trenutno da govori o preuzimanju iranske nafte, ne isključuje tu mogućnost.

U telefonskom intervjuu za En-Bi-Si njuz, Tramp je naveo da je "sigurno bilo razgovora o tome", pritom pominjući primjer Venecuele, gdje je su Sjedinjene Američke Države u januaru sprovele akciju hapšenja lidera te zemlje Nikolasa Madura i od tada preduzele korake da obezbijede i iskoriste venecuelanske naftne rezerve.

U svom govoru o stanju Unije prošlog mjeseca, Donald Tramp izjavio je da su SAD već pribavile više od 80 miliona barela nafte iz Venecuele.

- Pogledajte Venecuelu. Ljudi su o tome razmišljali, ali previše je rano da se priča o tome - rekao je on.

Preuzimanje dijela iranske nafte moglo bi da naruši odnose SAD sa Kinom, u koju ide oko 80 odsto iranskog izvoza sirove nafte.

Cijena nafte skočila je tokom vikenda iznad 100 dolara po barelu zbog rata SAD i Izraela sa Iranom.

Iran je deveti svjetski proizvođač nafte sa oko pet odsto globalne proizvodnje.

Tramp se u razgovoru dotakao i drugih tema, uključujući novog vrhovnog lidera Irana.

On je ponovio nezadovoljstvo zbog izbora novog vrhovnog lidera Irana nakon smrti ajatolaha Alija Hameneija u vazdušnom napadu na početku rata.

Šiitski vjerski lideri izabrali su njegovog 56-godišnjeg sina, Motdžabu Hamneija, za nasljednika, za koga se smatra da je predstavnik tvrde linije.

- Mislim da su napravili veliku grešku - rekao je Tramp o odluci da se Hamnijev sin postavi na čelo Irana.