Uživanje: Prve fotografije Mirjane Pajković nakon novih snimaka

Autor:

ATV

09.03.2026

21:26

Komentari:

1
Након експлицитних снимака Мирјане Пајковић испливале и шок поруке
Foto: Screenshot

Mirjana Pajković, Bivša funkcionerka Ministarstva ljudskih i manjinskih prava, prije nekoliko dana ponovo se našla u centru pažnje nakon što su isplivali njeni novi eksplicitni snimci.

Ona je saslušana u policiji zbog sumnje da je na snimku sa osobom za koju je raspisana Interpol potjernica, a u ponedjeljak se oglasila prvi put od kada su se ti snimci pojavili.

шабац

Hronika

Poznato kada će biti sahranjene majka i kćerka poginule u stravičnoj nesreći

Kako je navela, otputovala je u Beč za vikend.

Sve je u redu

Takođe, otkrila je i da joj je policija pretresla stan i automobil, te privremeno uzela telefon.

Kako je naglasila, nije pobjegla iz Crne Gore, već na odmor.

"Dragi ljudi sve je uredu. Nakon 7 sati provedenih u Centru bezbjednosti u petak, pretresa stana i auta, te predaje telefona, odlučila sam da vikend provedem u Beču. Pošto je prvi let bio u subotu u 7 i 20 sati, nisam mogla da uzmem karticu bila sam nedostupna", otkrila je Pajkovićeva.

Мирјана Пајковић
Mirjana Pajković

Objavila je dvije fotografije na kojima se vidi kako uživa u Beču.

Мирјана Пајковић
Mirjana Pajković

Ko je Nikola Drecun

Bivša funkcionerka Ministarstva ljudskih i manjinskih prava Mirjana Pajković saslušana je u policiji, gd‌je je negirala da je bila u kontaktu sa odbjeglim pripadnikom kavačkog kriminalnog klana Nikolom Drecunom, koji je optužen za dvostruko ubistvo na Cetinju u junu 2024. godine.

Nikola Drecun iz Cetinja optužen je da je 20. juna 2024. godine ubio sugrađane Petra Kaluđerovića i Dragana Roganovića, koji su navodno bili povezani sa suprotstavljenim škaljarskim kriminalnim klanom.

U eksploziji bombe tom prilikom povrijeđeni su i njihovi prijatelji Tanasije Jovanović i Mihailo Borozan, kao i slučajna prolaznica Desanka Vujović.

Za Drecunom je krajem novembra 2024. godine raspisana međunarodna potjernica Interpola.

Osim navodnog snimka na kojem je sa Drecunom, prije dva dana u javnosti je objavljen i eksplicitni video za koji se tvrdi da prikazuje Pajkovićevu, a za koji se spekuliše da je nastao u prostorijama Vlade Crne Gore.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Komentari (1)
Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

