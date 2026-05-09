Otkriveno šta je Ivana rekla prije nego što se sa kćerkicom bacila sa 6. sprata

09.05.2026 13:51

Ивана са кћеркицом
Stojanče J, suprug Ivane J. koja se sa kćerkicom Kaćom (6) u martu bacila sa 6. sprata zgrade u Skoplju osuđen je na 12 godina zatvora, između ostalog i zbog podsticanja Ivane na samoubistvo.

Prema presudi, Stojanče J. je svojim konstantnim fizičkim i verbalnim nasiljem doveo Ivanu do beznadežnog i očajnog stanja, što je bio razlog zašto je sebi i svojoj kćerki oduzela život.

Nasilje je trajalo od 2023. godine na različitim mjestima, često u prisustvu djeteta. Prijetio joj je da će je izbaciti iz stana, ubiti je i odvesti joj Kaću.

Prema presudi, kobnog 2. marta, od 11 do 12:20 časova, okrivljeni Stojanče J. je Ivanu udarao pesnicama, šamarao, vrijeđao i psovao. Nasilje se odvijalo na više lokacija. U jednom trenutku, Ivana je od udaraca izgubila svijest, a nakon što se osvijestila, on je nastavio da je udara i prijeti joj rečima "Uništiću ti život, majku ti, nećeš vidjeti Kaću, ubiću te kad izađem iz zatvora". Sa njima je bio i svjedok Martin S, koji, kako je rekao sudija, nije uspio da odbrani Ivanu od Stojančeta.

Fizičko i psihičko nasilje nastavilo se poslije 13:30 kada je pokupio Kaću iz škole i odvezao je kući.

"Nasilje se nastavilo kada su otišli ​​do stana i to pred njihovom kćerkom. Tada joj se obratio riječima: 'Ku**o, izbaciću te iz stana i promijeniću brave, vidjećeš sa kim si se zakačila'“, rekao je sudija.

Nakon ovoga, Stojanče i Martin su napustili stan, a poslije kratkog vremena, Ivana je, držeći Kaću u naručju, otvorila vrata i rekla im: "Kaća i ja ćemo malo da legnemo, da se odmorimo".

Ovo su bile Ivanine posljednje riječi prije nego što je sa Kaćom u naručju skočila sa šestog sprata zgrade.

"Ovakvim kontinuiranim, okrutnim i neljudskim ponašanjem, okrivljeni je kod oštećene stvorio stanje teške psihičke uznemirenosti, straha, beznađa i osjećaja bespomoćnosti, te je ona, budući da može razumno da upravlja i kontroliše svoje postupke, nekoliko minuta kasnije izvršila samoubistvo zajedno sa maloljetnim djetetom. Oboje su pali na betonsku ploču ispred zgrade", rekao je sudija.

