Zagreb pod opsadom - policija uvela posebne mjere

Uoči derbija koji se održava danas, 9. maja, između Dinama i Hajduka na Maksimiru, Policijska uprava zagrebačka objavila je detaljna bezbjednosna uputstva.

Ona se odnose na ulaze na stadion, saobraćajnu regulaciju, prihvat gostujućih navijača te popis zabranjenih predmeta.

S obzirom na to da se u Zagrebu istovremeno održava više javnih okupljanja, uključujući Hod za život i Trnjanske kresove, očekuje se pojačana dinamika kretanja u širem gradskom centru.

Kako se navodi u saopštenju, policija je susret proglasila utakmicom visokog bezbjednosnog rizika, a osiguranje se sprovodi u koordinaciji sa Štabom za osiguranje utakmica visokog rizika Direktorata policije.

Tokom dana i samog održavanja utakmice biće primijenjene mjere iz nadležnosti policije u skladu sa Zakonu o policijskim poslovima i ovlaštenjima, Zakonu o sprečavanju nereda na sportskim takmičenjima, Zakonu o javnom okupljanju, Zakonu o bezbjednosti saobraćaja na putevima te važećem Protokolu o bezbjednosti za utakmice visokog rizika.

Ulazi na stadion biće otvoreni od 14:00 sati za tribine sjever i zapad, dok je ulaz za tribinu jug, namijenjen gostujućim navijačima, predviđen od 14:00 sati, a po potrebi i ranije, od 13:30 sati.

Posjetiocima se preporučuje pravovremeni dolazak te korištenje javnog prevoza zbog očekivanih saobraćajnih gužvi i posebne regulacije saobraćaja.

Na stadionu neće biti prodaje niti točenja alkoholnih pića.

Saobraćaj

U cilju osiguravanja protočnosti saobraćaja i bezbjednosti kretanja, uvedena je posebna regulacija na širem području Maksimira. Od petka 8. maja od 16:00 sati do subote 9. maja u 20:00 sati za sav saobraćaj će biti zatvoren parking ispred zapadne tribine stadiona.

Na dan utakmice, od 6:00 sati, privremeno će biti zatvorene i sljedeće lokacije: poligon za obuku vozača Borongaj, parking kod bazena Svetice, parking od spomenika Bacača diska do zapadnog parkinga stadiona Maksimir, Ulica Divka Budaka (od park end rajd zona do bazena Svetice), Hitrecova ulica s pripadajućim parkingom, sjeverozapadni parking Ekonomskog fakulteta na Trgu J. F. Kenedija te vanulični dio parkinga 5. zona kod terminala Borongaj.

Sve mjere posebne regulacije saobraćaja vrijediće do 20:00 sati.