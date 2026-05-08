Duga robija: Stigle kazne za ubistvo inspektora Slavoljuba Šćekića

Vrhovni sud Crne Gore potvrdio je presudu Apelacionog suda kojom su Saša Boreta, Ljubo Bigović, Ljubo Vujadinović i Milan Šćekić osuđeni na po 30 godina zatvora za ubistvo policijskog inspektora Slavoljuba Šćekića, čime je ona postala pravosnažna.

Vrhovni sud odbio je kao neosnovane žalbe optuženih i njihovih branilaca i ocijenio da tokom postupka nisu učinjene bitne povrede zakona, te da je Apelacioni sud pravilno ocijenio izvedene dokaze, uključujući iskaze svjedoka, materijalne dokaze, vještačenja i druge dokaze sprovedene tokom postupka.

Sud je posebno naglasio da su nižestepeni sudovi, Viši sud u Podgorici i Apelacioni sud, detaljno obrazložili na osnovu kojih dokaza su utvrdili činjenice vezane za podmetanje eksplozivnih naprava na gradilištu hotela "Splendid" u Budvi 2005. godine, kao i okolnosti ubistva inspektora Šćekića.

Vrhovni sud je zaključio i da je Apelacioni sud bio nadležan da nakon ranijih ukidanja presude sam sprovede pretres i donese odluku, u skladu sa odredbama Zakonika o krivičnom postupku, prenosi "Srna".

Ocijenjeno je i da optuženima tokom postupka nije povrijeđeno pravo na odbranu i da su im bili obezbijeđeni standardi pravičnog suđenja garantovani Ustavom Crne Gore i Evropskom konvencijom o ljudskim pravima.

Načelnik crnogorske policije Slavoljub Šćekić ubijen je u klasičnoj sačekuši u noći 30. avgusta 2005. godine ispred porodične kuće u podgoričkom naselju Tološi.