Maloljetnik u Puli nosio uniformu JNA i petokraku: Kažnjen je

Pulska policija sprovela je kriminalističko istraživanje nad maloljetnikom kojeg sumnjiči za remećenje javnog reda i mira jer je u Titovu parku u Puli nosio uniformu Jugoslovenske narodne armije (JNA).

Događaj se odigrao 4. maja, a policija je o njemu saopštila u četvrtak, 7. maja.

Kako se navodi u policijskom saopštenju, maloljetni hrvatski državljanin je 4. maja oko 15:05 u Titovom parku u Puli položio vijenac povodom obilježavanja godišnjice smrti Josipa Broza Tita.

Pritom je bio obučen u vojnu uniformu JNA te je nosio kapu s istaknutom crvenom zvijezdom petokrakom.

Policija navodi da je JNA vojska koja je izvršila agresiju na Republiku Hrvatsku te da je mladić nošenjem i isticanjem simbola na javnom mjestu izazvao uznemirenost javnosti, čime je remetio javni red i mir. Svojim ponašanjem, smatra policija, ostvario je obilježja prekršaja iz članka 5. Zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira.

Policija će protiv maloljetnika podnijeti optužni prijedlog nadležnom sudu, pišu hrvatski mediji.

Na današnji dan, 8. maja 1945. godine Narodnooslobodilačka vojska Jugoslavije "oslobodila" je Zagreb od ustaša. Dan prije grad je napustio poglavar NDH Ante Pavelić.