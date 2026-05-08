Novi uspjeh Vuka Jankovića: Zlato na matematičkoj olimpijadi i 100 % bodova

Autor:ATV
Komentari:0
Vuk Janković, učenik trebinjske Gimnazije "Jovan Dučić", ostvario je istorijski rezultat osvojivši zlatnu medalju na 43. Balkanskoj matematičkoj olimpijadi u Grčkoj osvojivši maksimalan broj bodova.
"Učenik naše škole, Vuk Janković, ostvario je rezultat za istoriju — osvojio je 100 odsto bodova na ovom prestižnom takmičenju i tako osvojio zlatnu medalju", navela je si iz škole i dodali:
"Prema dostupnim podacima, ovakav rezultat do sada nije ostvario nijedan takmičar koji je predstavljao Bosnu i Hercegovinu na Balkanskoj matematičkoj olimpijadi".
Vuk je, dodaju, ujedno bio i jedini takmičar iz zemalja stalnih članica Balkanske matematičke olimpijade koji je ostvario maksimalan rezultat.
"Pored njega, 100% bodova osvojili su još samo predstavnici Velike Britanije i Kazahstana, zemalja koje su na takmičenju nastupile kao gostujući učesnici", dodaju.
Dalje navode da je sjajan nastup imala i cijela ekipa Bosne i Hercegovine, koja je ostvarila najbolji rezultat u istoriji.
"Uz Vukovu zlatnu medalju, zlato je osvojio i Dino Ahić, dok su Andrej Krčmar, Harun Memić i Adnan Osmić osvojili srebrne medalje", naveli su iz trebinjske Gimnazije "Jovan Dučić".
Zahvaljujući ovakvom nastupu, Bosna i Hercegovina, dodaju, zauzela je visoko drugo mjesto među državama učesnicama, odnosno treće mjesto ako se računaju i gostujuće ekipe poput Italije, Velike Britanije, Uzbekistana, Kazahstana i drugih.
"Ovo je nestvaran uspjeh — i Vukov, i cijelog tima Bosne i Hercegovine. Iskreno i od srca čestitamo svim takmičarima", ističi iz ove vaspitno-obrazovne ustanove.
Takmičarska sezona za Vuka trenutno je u najjačoj fazi. Pred njim je Međunarodna matematička olimpijada u Kini, na koju se plasirao kao prvoplasirani na kvalifikacijama u Bosni i Hercegovini.
Podsjećamo, Vuk je već ranije izborio plasman i na Evropsku fizičku olimpijadu u Švedskoj i Međunarodnu fizičku olimpijadu u Kolumbiji.
"Vuče, ti si naš ponos i uzor", ponosno poručuju iz trebinjske Gimnazije "Jovan Dučić".
Podsjećamo, Vuk Janković je u aprila na takmičenju mladih matematičara iz cijele Bosne i Hercegovine, osvojio prvo mjesto i time svojoj bogatoj zbirci priznanja, medalja i diploma dodao i ovu titulu.
"Ovim rezultatom Vuk se direktno plasirao na Balkansku matematičku olimpijadu", naveli su tada iz Gimnazije "Jovan Dučić" Trebinje.
Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.
Najnovije
15
56
15
52
15
46
15
43
15
38
Trenutno na programu