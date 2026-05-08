Novi uspjeh Vuka Jankovića: Zlato na matematičkoj olimpijadi i 100 % bodova

Vuk Janković, učenik trebinjske Gimnazije "Jovan Dučić", ostvario je istorijski rezultat osvojivši zlatnu medalju na 43. Balkanskoj matematičkoj olimpijadi u Grčkoj osvojivši maksimalan broj bodova.

Kako je Vuk Janković ostvario istorijski rezultat

"Učenik naše škole, Vuk Janković, ostvario je rezultat za istoriju — osvojio je 100 odsto bodova na ovom prestižnom takmičenju i tako osvojio zlatnu medalju", navela je si iz škole i dodali:

"Prema dostupnim podacima, ovakav rezultat do sada nije ostvario nijedan takmičar koji je predstavljao Bosnu i Hercegovinu na Balkanskoj matematičkoj olimpijadi".

Vuk je, dodaju, ujedno bio i jedini takmičar iz zemalja stalnih članica Balkanske matematičke olimpijade koji je ostvario maksimalan rezultat.

"Pored njega, 100% bodova osvojili su još samo predstavnici Velike Britanije i Kazahstana, zemalja koje su na takmičenju nastupile kao gostujući učesnici", dodaju.

Kakav je rezultat ostvarila reprezentacija BiH?

Dalje navode da je sjajan nastup imala i cijela ekipa Bosne i Hercegovine, koja je ostvarila najbolji rezultat u istoriji.

"Uz Vukovu zlatnu medalju, zlato je osvojio i Dino Ahić, dok su Andrej Krčmar, Harun Memić i Adnan Osmić osvojili srebrne medalje", naveli su iz trebinjske Gimnazije "Jovan Dučić".

Zahvaljujući ovakvom nastupu, Bosna i Hercegovina, dodaju, zauzela je visoko drugo mjesto među državama učesnicama, odnosno treće mjesto ako se računaju i gostujuće ekipe poput Italije, Velike Britanije, Uzbekistana, Kazahstana i drugih.

"Ovo je nestvaran uspjeh — i Vukov, i cijelog tima Bosne i Hercegovine. Iskreno i od srca čestitamo svim takmičarima", ističi iz ove vaspitno-obrazovne ustanove.

Šta slijedi za Vuka Jankovića nakon uspjeha u Grčkoj

Takmičarska sezona za Vuka trenutno je u najjačoj fazi. Pred njim je Međunarodna matematička olimpijada u Kini, na koju se plasirao kao prvoplasirani na kvalifikacijama u Bosni i Hercegovini.

Podsjećamo, Vuk je već ranije izborio plasman i na Evropsku fizičku olimpijadu u Švedskoj i Međunarodnu fizičku olimpijadu u Kolumbiji.

"Vuče, ti si naš ponos i uzor", ponosno poručuju iz trebinjske Gimnazije "Jovan Dučić".

Podsjećamo, Vuk Janković je u aprila na takmičenju mladih matematičara iz cijele Bosne i Hercegovine, osvojio prvo mjesto i time svojoj bogatoj zbirci priznanja, medalja i diploma dodao i ovu titulu.

"Ovim rezultatom Vuk se direktno plasirao na Balkansku matematičku olimpijadu", naveli su tada iz Gimnazije "Jovan Dučić" Trebinje.

