Dom zdravlja: Radno vrijeme za 9. maj

ATV
08.05.2026 13:09

Дом здравља: Радно вријеме за 9. мај
Za vrijeme Dana pobjede nad fašizmom u subotu, 09. maja 2026. godine, u JZU “Dom zdravlja” u Banjoj Luci radiće se prema izmijenjenom rasporedu

1) Služba porodične medicine – dežurni timovi u Poliklinici i u Platonovoj ulici, radiće u dvije smjene, od 07:00 do 20:00 časova;

2) Služba za stomatološku zdravstvenu zaštitu – dežurni stomatolog radiće u stomatološkoj ambulanti u Službi hitne medicinske pomoći 24 časa;

3) Specijalističke ambulante iz pedijatrije

– 09.05.2026. godine dežurni pedijatri radiće, u periodu od 07:00 do 15:00 časova, u Specijalističkim ambulantama iz pedijatrije u Poliklinici.

4) Centar za hematološku i biohemijsku dijagnostiku:

– 09.05.2026. godine u terminu od 07:00 do 20:00 časova, pružaće usluge u Centralnoj laboratoriji u objektu Poliklinike dok će laboratorijske usluge od 20:00 časova pacijenti dobijati u Službi hitne medicinske pomoći.

5) Služba hitne medicinske pomoći – 24 časa je na raspolaganju svojim korisnicima, navodi se na sajtu Doma zdravlja Banjaluka.

