Dom zdravlja: Radno vrijeme za 9. maj

Autor:ATV
Komentari:0
Za vrijeme Dana pobjede nad fašizmom u subotu, 09. maja 2026. godine, u JZU “Dom zdravlja” u Banjoj Luci radiće se prema izmijenjenom rasporedu
1) Služba porodične medicine – dežurni timovi u Poliklinici i u Platonovoj ulici, radiće u dvije smjene, od 07:00 do 20:00 časova;
2) Služba za stomatološku zdravstvenu zaštitu – dežurni stomatolog radiće u stomatološkoj ambulanti u Službi hitne medicinske pomoći 24 časa;
3) Specijalističke ambulante iz pedijatrije
– 09.05.2026. godine dežurni pedijatri radiće, u periodu od 07:00 do 15:00 časova, u Specijalističkim ambulantama iz pedijatrije u Poliklinici.
4) Centar za hematološku i biohemijsku dijagnostiku:
– 09.05.2026. godine u terminu od 07:00 do 20:00 časova, pružaće usluge u Centralnoj laboratoriji u objektu Poliklinike dok će laboratorijske usluge od 20:00 časova pacijenti dobijati u Službi hitne medicinske pomoći.
5) Služba hitne medicinske pomoći – 24 časa je na raspolaganju svojim korisnicima, navodi se na sajtu Doma zdravlja Banjaluka.
Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.
Banja Luka
2 h0
Banja Luka
8 h0
Banja Luka
16 h0
Banja Luka
19 h0
Najnovije
15
56
15
52
15
46
15
43
15
38
Trenutno na programu