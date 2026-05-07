Seli se banjalučka pijaca, zakupci dobili rok da isele

Montažni objekti, odnosno kiosci na pijaci u Boriku, u samom centru ovog banjalučkog naselja, uskoro će biti izmješteni, a dio zakupaca već ovih dana pakuje robu i priprema se za preseljenje.

Među zatvorenim lokalima i spuštenim roletnama danas se mogla osjetiti zabrinutost ljudi koji na ovoj lokaciji rade gotovo dvije decenije i koji tvrde da su se preko noći našli pred neizvjesnom budućnošću.

Republika Srpska Ružičić: Krivična prijava pojedincima povezanim sa ratnim strukturama iz FBiH

Dobili su obavještenje da do 18. maja moraju ukloniti objekte sa dijela parcele od oko 2.200 kvadrata koja je u privatnom vlasništvu, a ukoliko to ne učine sami, kiosci će biti uklonjeni i dislocirani o njihovom trošku.

Dok jedni pokušavaju pronaći način da nastave posao na drugoj lokaciji, iz cijele priče polako se raspetljava višegodišnji spor oko zemljišta na kojem se nalazi dio Tržnog centra Borik.

"Zvala sam vlasnika juče, i rečeno mi je da se 18. moraju skloniti kiosci, da budem spremna. Oni će ovu polovinu izmjestiti da mogu početi sa radom. Oni su kupili, vlasnici su, i imaju pravo na to“, kaže Stana Kosić, vlasnica jednog kioska.

Parcela u privatnom vlasništvu

Andrej Došenović kaže da je parcela njegovo privatno vlasništvo, naglašavajući da to nema veze sa kompanijom Malbašić, čiji je pravni zastupnik. Kako kaže, riječ je o polovini sadašnjeg Tržnog centra Borik.

"Zemljište je trenutno moje, ali će vjerovatno biti od nekog investitora. Ne znam u kojem će ići pravcu, ali zasad je moje. Tu je regulacionim planom predviđena zgrada, ali vidjećemo kada će krenuti izgradnja. Mogu sa sigurnošću da kažem da investitor nije Malbašić“, rekao je Došenović za BL portal.

Srbija Uznemirujući snimak: Majka sa bebom prelazila ulicu, auto ne staje

On podsjeća da je Tržni centar Borik postavljen još 2005. godine sa rokom važenja od pet godina, te da je taj rok istekao još 2010. godine. Prema njegovim riječima, godinu kasnije zemljište prelazi u privatne ruke različitih fizičkih i pravnih lica, nakon čega su uslijedili dugogodišnji sporovi sa Gradom Banjaluka.

Došenović tvrdi i da su vlasnici kioska godinama koristili prostor bez naknade.

"Cijeli taj tržni centar je grad Banjaluka isfinansirao i iznajmljivao vlasnicima tih kioska. Ti vlasnici su plaćali jedno vrijeme, do 2010. godine, a od te godine nikome ništa ne plaćaju i ostali su dužni Gradu 350.000 KM preko udruženja Kastel koje je kao firma od njih prikupljalo novac, dok to udruženje nije ugašeno. Oni nikome ništa ne plaćaju“, naveo je Došenović.

Dodaje i da je još 2017. godine donesena odluka o rušenju Tržnog centra, ali da ona nikada nije sprovedena, te ističe da ne osporava vlasništvo kioska, ali smatra da oni ne mogu ostati na njegovoj parceli.

BiH Hrvatska razmatra olakšice za profesionalne vozače iz BiH

"Suludo bi bilo da dam da besplatno koriste tu Tržnicu i narednih 20 godina. Što se tiče same parcele, ona je prešla u moje vlasništvo 2022. godine. To je postupak koji se vodio protiv Grada nekih sedam godina, što je završeno 2022. godine, nakon koga je zemljište pripalo meni“, rekao je Došenović.

Zakupci traže odgovore

Sa druge strane, zakupci kioska tvrde da su ostavljeni bez konkretnih odgovora i bez plana šta će biti sa njihovim poslovima, ali i zajedničkom imovinom u koju su, kako navode, sami ulagali godinama.

Stana Kosić ističe da bi voljela da ostane na ovoj lokaciji, ali i da želi odgovor šta će biti sa zajedničkom infrastrukturom u koju su zakupci ulagali.

"Dajte nam drugu lokaciju, barem to, da izmjestimo svoje kioske. Ništa nam nisu ponudili. Ovdje sam od prvog dana. Jedino znam da će na taj dan izmjestiti kioske na suprotnu stranu, a da će ovdje graditi zgradu. To će biti prvi dio gradnje dok ne riješe drugi dio prostora Tržnog centra. Međutim, pitamo se šta će biti sa imovinom, mimo kioska, u koju smo mi ulagali?“, pita se Kosićeva.

Ekonomija Kako spriječiti štete na voćnjacima: Na koje mjere voćari mogu da računaju

Dodaje i da se, prema informacijama koje imaju zakupci, trenutno vode pregovori sa Vladimirom Torbicom oko drugog dijela parcele, te tvrdi da ponuđena suma novca nije prihvaćena.

Sličnu neizvjesnost dijeli i Borko Dragić, koji kiosk na ovoj lokaciji ima od 2007. godine. Kaže da su dugo vjerovali da zemljište i dalje pripada Gradu Banjaluka.

"Rečeno nam je samo da se moramo skloniti odavde. Nikakve nadoknade ni alternativni prostor za kioske i Tržnicu nam nisu obećani. Niko nam ništa nije ponudio. Obavijestili su nas Andrej Došenović i advokat Ognjen Đurić“, rekao je Dragić za BL portal.

Ranka Kubat, koja za sada ostaje na dijelu parcele gdje kiosci još neće biti izmještani, kaže da nema mnogo informacija o daljim planovima.

"Redovno plaćam porez, obaveze. Mi za sada ostajemo, ali do kada, zaista ne znam“, kaže Kubatova.

Advokati: Sve je po zakonu

U međuvremenu, advokati koji zastupaju vlasnika parcele tvrde da je cijela procedura potpuno zakonita.

U obavještenju koje je okačeno na nekoliko objekata navedeno je da ga je izdala Zajednička advokatska kancelarija Đurić-Majstorović, a advokat Ognjen Đurić kaže da je vlasnik putem njih samo obavijestio korisnike kioska da uklone objekte sa privatne parcele.

Srbija Kraj drame: Milica pronađena nakon tri dana

"Firma je kupila tu nekretninu, odnosno parcelu gdje leže te pokretne stvari. Putem mene, vlasnik je obavijestio vlasnike tih kioska da ih sklone sa te parcele koja je kupljena. Nemam saglasnost da kažem o kojoj firmi je riječ. Suština je da je to privatna parcela i da se zahtjeva da se kiosci pomjere na gornji dio parcele koja je u vlasništvu Grada, da bi vlasnik mogao da raspolaže sa svojom zemljom“, rekao je Đurić.