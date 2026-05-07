Divlja deponija kod TC "Delta"

Marija Milanović
07.05.2026 07:47

смеће кесе пластика душеци обућа
U banjalučkom naselju Park preko puta TC "Delta" nalazi se nakupljeno smeće, a koje zbog sve veće količine koja se odlaže na tom mjestu, izgleda kao još jedna divlja deponija.

Sudeći po količini smeća te krupnog i kabastog otpada, nesavjesni građani već neko vrijeme isti ovd‌je odlažu dok neodgovorne gradske služne ne rade na prikupljanju i odvozu.

Депонија код Делте
Deponija kod Delte

Podsjećanja radi, u Banjaluci na snazi je zabrinjavajuće stanje zbog smeća, koje se ne odvozi redovo, a zbog čega mnoga naselja „plivaju“ u smeću.

Отпад
Otpad

Tako su ovih dana pritužbe stizale sa Starčevice, Kočićevog vijenca, Lazareva, a gd‌je problem odavno ne pravi tu i tamo po neka prazna flaša ili limenka ili pretrpan kontejner već divlje deponije nastale nemarom pojedinaca i nadležnih gradkih službi.

Ukoliko gradske službe uskoro ne preduzmu nešto po pitanju odvoza smeća, Banjalučani bi mogli biti u ozbiljnom problemu s obzirom da porastom temperatura, ove deponije bi postale savršen dom za gmizavce i glodare.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

