Gdje je Stanivukovićeva policija za pse: Lutalice podavile živinu

Nadležni za problem pasa lutalica u Banjaluci godinama se mijenjaju, smjenjuju se modeli upravljanja, službe i nadležnosti, ali problem na terenu ostaje isti ili čak prema tvrdnjama građana, iz godine u godinu postaje sve ozbiljniji.

Posljednji primjer dolazi iz banjalučkog naselja Paprikovac, gdje su mještani Ulice dr Jovana Raškovića juče govorili o sve češćim napadima čopora pasa, stradaloj živini i strahu za bezbjednost djece i prolaznika.

Grad građane upućuje na novu adresu

Nakon što je priča izazvala veliku pažnju javnosti, iz Gradske uprave Banjaluka stigao je kratak odgovor u kojem se građani za dodatne informacije upućuju na drugu adresu.

"Od 1. maja azil za napuštene životinje na Manjači je u nadležnosti Centra za razvoj poljoprivrede i sela, te Vas molimo da se obratite njima kako bi dobili odgovore na postavljena pitanja“, naveli su iz Grada.

Na taj način je posao zoohigijene formalno prešao pod Centar za razvoj poljoprivrede i sela, sa kojim je ugovor potpisan 30. aprila, dok je operativno preuzimanje počelo 1. maja ove godine.

Iz Centra navode da prije tog datuma nisu bili nadležni za sprovođenje mjera, već samo uključeni u koordinaciju sa Gradskom upravom.

"Važno je naglasiti da Centar prije navedenog datuma nije bio nadležan za sprovođenje mjera. U periodu prije formalnog preuzimanja bili smo uključeni u koordinaciju sa Gradskom upravom, koja je u tom trenutku bila nadležna, ali operativno postupanje nije bilo u našoj nadležnosti“, navode iz Centra.

Četiri psa uklonjena, teren otežava intervencije

Dodaju da se trenutno intenzivno radi upravo na području UKC-a i Ulice dr Jovana Raškovića.

"U proteklih 30 dana izvršeno je više izlazaka na teren, pri čemu su četiri psa uklonjena sa javnih površina i smještena u prihvatilište na Manjači. Intervencije su otežane zbog konfiguracije terena, nepristupačnih površina, šiblja i zaklonjenih prostora, zbog čega se hvatanje vrši postupno uz specijalizovanu opremu“, navode iz Centra.

Ističu da su na lokaciji postavljene i zamke za hvatanje pasa, te da se svaka prijava tretira prioritetno, ali priznaju da je riječ o dugogodišnjem i sistemskom problemu. Uz to, apeluju i na odgovorno ponašanje vlasnika, navodeći da napuštanje životinja dodatno komplikuje stanje na terenu.

Od velikog projekta do gašenja službe

Cijela situacija ponovo je otvorila pitanje sudbine projekta takozvane "policije za pse“, koji je gradonačelnik Draško Stanivuković formirao još 2022. godine kao veliko sistemsko rješenje za kontrolu napuštenih životinja i neodgovornih vlasnika.

Tada je predstavljena ideja posebne jedinice unutar Komunalne policije koja bi se bavila prijavama građana, kontrolom vlasnika pasa i reakcijama na slučajeve napada i napuštanja životinja. Međutim, iako je služba formalno uspostavljena i do 2024. godine zaprimila više od 1.200 prijava, projekat nikada nije prerastao u ozbiljan operativni sistem, piše "BL Portal".

Bez posebno izdvojenog budžeta, dodatnih kapaciteta i ozbiljnijeg jačanja azila i terenskih službi, "policija za pse“ se u praksi uglavnom svela na administriranje prijava unutar Komunalne policije, da bi potom prije više od godinu dana bila i potpuno ugašena kao posebna služba.

Tako je projekat koji je predstavljen kao jedno od ključnih rješenja za problem pasa lutalica završio bez ozbiljnijih rezultata na terenu, dok su čopori pasa ostali svakodnevni problem u pojedinim banjalučkim naseljima.

Zbog toga mještani danas poručuju da ih više ne zanimaju promjene nadležnosti i nova administrativna rješenja, već konkretni rezultati na terenu i bezbjednost građana.

Lutalice izgrizle radnicu UKC-a

ATV je prošle godine pisao o slučaju koji je završio sa povredama.

Čopor pasa u februaru 2025. godine izgrizao je ženu kod UKC-a Republike Srpske. Psi su ženu izgrizli za obje noge i nanijeli joj teže povrede.

Kako smo tada saznali zaposlena UKC-a je završavala sa svojim radnim obavezama i pri odlasku prema automobilu napao ju je čopor pasa. Pokušala se odbraniti ali nije uspjela izbjeći povrede.

Tokom odbrane od čopora, dva psa su ugrizla napadnutu ženu za obje potkoljenice.

Napadnuta Banjalučanka je zbrinuta i dobila je adekvatnu terapiju.

Prošli mjesec napadnut muškarac kod škole

Podsjećamo, prošli mjesec jedan muškarac je povrijeđen nakon što je, prema riječima njegove kćerke, napadnut od strane čopora pasa lutalica u neposrednoj blizini Osnovne škole "Borisav Stanković" u Banjaluci.

Kako je ispričala, incident se dogodio u večernjim časovima, kada je njen otac ispraćao gosta prema autobuskoj stanici. Psi su se, kako navodi, nalazili na školskom igralištu i u blizini škole, gd‌je se, prema njenim riječima, često okupljaju.

"Psi su krenuli prema njima, a moj otac se u tom trenutku sapleo i pao. Nisu ga ugrizli, ali je pao i zadobio ozbiljne povrede. Izgledao je kao da je pretučen, udario je glavom, polomio dva zuba i odmah smo ga odvezli u Hitnu pomoć, a potom i na dodatne preglede", ispričala je ona za "Nezavisne novine".

Dodaje da je njen otac, srećom, izbjegao teže posljedice, ali da su izuzetno uznemireni, posebno jer se sve dogodilo u blizini škole koju pohađaju d‌jeca.

Prema njenim riječima, mještani već duže vrijeme upozoravaju na prisustvo pasa lutalica u ovom dijelu grada, te tvrde da se oni često zadržavaju iza škole i preko puta školskog dvorišta.

"Pisalo se i u grupama Savjeta roditelja da su psi ranije napadali prolaznike, a jednom prilikom je jedan čovjek, bježeći od pasa, jedva pobjegao u autobus", navela je ona.

Ističe da je nakon incidenta kontaktirala nadležne komunalne službe, čiji su radnici odmah izašli na teren, ali da psi u tom trenutku nisu zatečeni, jer se, kako kaže, ne zadržavaju stalno na istom mjestu.

"Rečeno nam je da ih neko hrani i da zbog toga često dolaze, ali da ih nije uvijek moguće odmah ukloniti", dodala je ona.

Slučaj je, kako navodi, prijavljen i školi, koja je, prema njenim saznanjima, ranije već obavještavala nadležne službe o problemu pasa lutalica u okolini.

"Slučaj je prijavljen Komunalnoj policiji, odmah je došao čovjek, ali oni nisu bili tu. Ovi su dobro uhranjeni, znači da ih neko hrani, ali ipak predstavljaju veliku opasnost", kazala je ova mještanka.

Građani izražavaju zabrinutost, posebno zbog bezbjednosti d‌jece, te apeluju na nadležne institucije da što prije pronađu rješenje ovog problema, prenose Nezavisne.