Neizmjerna tuga: Poznatoj Banjalučanki Bojani Mutić preminuo i drugi sin

Mutić i njen suprug su prije dvije godine izgubili sina Nikolaja (12), kojem je dijagnostifikovano jedno od najtežih genetskih oboljenja Paelizeus Merzbaher.

Njenu objavu prenosimo u cjelosti.

"Dragi svi, Moj sin Maksim je preminuo. Po drugi put, suočavamo se s nezamislivom tugom. Vjerujem da ćete razumjeti našu potrebu da prethodne dane provedemo u krugu najbližih, u tišini i bez javnog oglašavanja.

Međutim, postalo je sve teže i osjetljivije komunicirati s ljudima koji nisu bili upoznati s onim što se dogodilo. Zato je ovo obraćanje, koliko god teško bilo, postalo neophodno — iz privatnih, ali i poslovnih razloga. Zbog toga, izvinjavam se svima koji za Maksimov odlazak saznaju na ovaj način.

Želim vam saopštiti da se u narednom periodu povlačim iz javnog prostora. Sve moje aktivnosti — objave, snimanja, saradnje i dogovoreni projekti, biće zaustavljeni, odgođeni ili prolongirani do daljnjeg. Svim saradnicima, klijentima i partnerima unaprijed zahvaljujem na razumijevanju, strpljenju i obzirnosti. Moram reći da mi je jako teško naći ispravan i prikladan način da napišem ono što slijedi, ali osjećam odgovornost da to učinim jasno i dostojanstveno, prije svega zbog ljudi koji su dio mog tima i čiji rad ne smije stati zbog mog povlačenja.

Dakle, u narednom periodu neću lično promovisati, predstavljati niti objavljivati sadržaj vezan za svoj modni brend. Ipak, osnovni organizacioni dio posla nastaviće da funkcioniše bez mog javnog prisustva. Moj tim će preuzeti tehničke i logističke obaveze, pa će artikli, uključujući i novu kolekciju, biti dostupni putem zvaničnog veb šopa. Za sve vaše upite i komentare, moji dragi saradnici stoje vam na raspolaganju, na čelu s administratorkom profila Jelenom, koja je i do sada bila zadužena za korespondenciju. Molim vas da ovu informaciju razumijete isključivo kao organizaciono obavještenje, a ne kao nastavak uobičajene komunikacije.

Hvala vam na tišini, pažnji, razumijevanju i poštovanju privatnosti moje porodice u ovom periodu. Posebno hvala svima koji su mi se javili, poslali poruku, ljubav i podršku. U ovom trenutku nisam u mogućnosti da odgovaram, ali svaka vaša riječ je primljena s velikom zahvalnošću."