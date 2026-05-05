Građevinci presjekli kabl, banjalučko naselje satima bez struje

05.05.2026 16:04

Радник ради на стубу за струју.
Foto: ATV

Veći dio naselja Lauš je od 12.22 časova bez električne energije zbog presječenog srednjenaponskog podzemnog kabla od strane trećih lica.

Odgovornost za nastali kvar je na izvođaču radova koji je prilikom iskopa temelja za novu zgradu presjekao SN kabl između trafostanica "Termik“ i "Rudarska 2“ čime je bez napona ostalo ukupno osam pripadajućih trafostanica na Laušu.

Ekipe Terenske jedinice Banjaluka rade na sanaciji kvara kako bi svi korisnici dobili uredno napajanje električnom energijom, piše Glas Srpske.

Isporuka električne energije na ostalom distributivnom području ODS „Elektrokrajina“ je uredna uz obavljanje redovnih planiranih radova na izgradnji i održavanju distributivne mreže.

