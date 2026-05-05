Banjaluka prljavih ulica dočekuje Đurđevdan: Građani ne štede kritike

Ako je suditi po komentarima građana Banjaluke, higijena u gradu nije ni na zadovoljavajućem, a kamoli visokom nivou, u šta se možete uvjeriti i sami ukoliko izađete u šetnju gradom.

Tako se povela i rasprava na društvenim mrežama vezano za pranje, ulica u Banjaluci.

Jedna od sugrađanki se zapitala, da li je moguće da će grad Banjaluka po prvi put u 20 godina Đurđevdan dočekati prljavih ulica. Na njeno pitanje nadovezali su se komentari, neki kritički, a neki sarkastično formulisani.

Da li je ovo prvi put u posljednjih 20 godina da gradske ulice u #banaluka nisu oprane ni do Đurđevdana? — Tijana Grujić (@ticha_a) May 4, 2026

Tako pored kritika, a koje se odnose na neodržavanje ulica i same higijene u gradu, bilo je i onih koji su poručili da će kiša oprati vidno zapuštene ulice.

Podsjećanja radi, Grad Banjaluka je početkom marta, saopštio građanima da je počelo pranje ulica, gd‌je su nadležne ekipe ove aktivnosti započele na Bulevaru Živojina Mišića i u ulicama Olimpijskih pobjednika i Majke Jevrosime, a na čemu je sve izgleda i ostalo.

Na naše pitanje – Da li je tačna informacija da se ulice u Banjaluci ne peru redovno? Nismo dobili odgovor od nadležnih u Od‌jeljenju za komunalne poslove grada Banjaluka, do objavljivanja ovog teksta.

Podsjećamo, oštu kritiku na pranje ulica je na 15. vanrednoj sjednici Skupštine grada Banjaluka, održanoj 31. marta ove godine dao je i potpredsjednik Skupštine Grada Banjaluka Saša Čudić, koji je rekao da nije zadovoljan higijenom u gradu i da je neophodno pronaći rješenje i najbolji način saradnje Čistoće i Grada kako bi nesmetano funkcionisao ovaj problem.

Kako možemo čuti po komentarima danas, situacija je ostala nepromijenjena.

„Mi smo prošlu godinu završili sa 2.640.000KM, budžet za javnu higijenu, fakturisano, nije naplaćeno i kao što znate, ta sredstva su bila nedovoljna i nismo javnu higijenu izvršili na na način na koji bi trebalo“, kazao je direktor Čistoće, Aleksandar Bajić na pomenutoj sjednici.

Čistoća je i opravdanje u povećanju cijena prikupljanja i odvoza otpada pravdala tako što je godinu završila negativnim rezultatom, "jednim od najlošijih", kako je tada rekao Bajić, te informacijom da je Banjaluka imala najpovoljnije cijene u odnosu na druge gradove.

Na pitanja o tome da li se održava redovno pranje ulica u gradu, kako tvrde građani, te da li je došlo do određenih promjena, iz Čistoće nismo dobili odgovor na naš upit.

Da li su za neredovno pranje ulica odgovorna dugovanja od strane Grada Banjaluka prema Čistoći ili je u pitanju, drugi razlog, odgovor o pomenute dvije strane nismo dobili.

Odbornik SNSD-a u Skupštini Grada, Nenad Talić kazao je da Banjaluka ne pamti ovakve dane i da se u mnogo težim vremenima radilo na uređivanju i održavanju higijene u gradu. Kako navodi, imao je priliku čuti kritike od strane građana, a da ni sam ne pamti kada je negd‌je imao priliku vid‌jeti kamion koji pere ulice bez obzira ako se radi i o kasnim večernjim satima.