Banjalučani se guše u smeću: Gdje su nadležni?

Autor:Marija Milanović
Ovog jutra u banjalučkom naselju Kočićev vijenac građani imaju šta i vidjeti - pretrpani kontejneri i smeće razbacano širom naselja.
Proteklih dana građani u Banjaluci negoduju zbog smeća, a koje nadležni ne uklanjaju i ne odvoze na vrijeme, a zbog čega se stvaraju velike hrpe otpada pa čak i deponije.
Porastom temperatura povećava se i rizik od pojave glodara i gmizavaca na ovakvim mjestima te Banjalučani strahuju i od moguće pojave zaraze.
Kao što se može vidjeti na fotografijama, u Kočićevom vijencu nadležne gradske ekipe danima unazad nisu zalazile s obzirom da skoro pa na svakom ćošku se može vidjeti otpad, a koji od ovog naselja pravi ruglo.
