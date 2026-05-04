Banjalučani se guše u smeću: Gdje su nadležni?

Proteklih dana građani u Banjaluci negoduju zbog smeća, a koje nadležni ne uklanjaju i ne odvoze na vrijeme, a zbog čega se stvaraju velike hrpe otpada pa čak i deponije.

Porastom temperatura povećava se i rizik od pojave glodara i gmizavaca na ovakvim mjestima te Banjalučani strahuju i od moguće pojave zaraze.

Kao što se može vidjeti na fotografijama, u Kočićevom vijencu nadležne gradske ekipe danima unazad nisu zalazile s obzirom da skoro pa na svakom ćošku se može vidjeti otpad, a koji od ovog naselja pravi ruglo.