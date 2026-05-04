Arlov: Banjaluka uključena u projekat zahvaljujući Vladi Srpske; Popržen: Nema opravdanja za Gradsku upravu

Predsjednik Odbora za pomoć Srbima na Kosovu i Metohiji Milorad Arlov zahvalio se predsjedniku Vlade Republike Srpske, Savi Miniću na pomoći u realizaciji projekta "Spojimo djecu Kosova i Metohije i Republike Srpske".

Bliži se realizacija jednog velikog i značajnog projekata, "Spojimo djecu Kosova i Metohije i Republike Srpske", koji po 14. put realizuje Odbor za pomoć Kosovu i Metohiji. Kao i do sada, veliki, poseban projekat koji će ugostiti oko djecu i prosvjetne radnika sa Kosmeta realizuje se uz saradnju i pomoć lokalnih zajednica, oko 50 osnovnih škola, oko 700 porodica i Ministarstva prosvjete i kulture Republike Srpske.

Predsjednik Odbora za pomoć Srbima na Kosovu i Metohiji Milorad Arlov rekao je za RTRS da će biti sada uključeno 19 gradova.

"Uvrstili smo i Banjaluku zahvaljujući Vladi Republike Srpske, premijeru Savi Miniću, kao i predsjendiku Aktiva direktora osnovnih škola banjalučke regije Miroslavu Poprženu", naveo je Arlov.

Arlov je podsjetio da je ovaj projekat i počeo iz Banjaluke.

"Narednih godina su se postepeno počeli uključivati i druge lokalne zajednice. Dugo smo čekali da se Banjaluka priključi ove godine. Imamo veliku zainteresovanost i porodica sa Kosmeta i banjalučkih porodica. Velika je odgovornost i na osnovnim školama", naveo je Arlov.

Arlov ističe daje projekat zaživio u narodu Srpske i Kosmetu.

"U projekat je uključeno 20.000 ljudi u Srpskoj i Kosmetu. Ogroman broj porodica prima djecu ", naveo je Arlov.

Naveo je da su slali dopise lokalnim zajednicama od novembra prošle godine.

"Dali smo rok od četiri mjeseca da se lokalne zajednica izjasne. Žao mi je što Gradska uprava Banjaluka uopšte nije odgovorila. Na primjer, 4. novembra smo poslali dopis Gradu Gradiška i već 7. novembra su odgovorili i prihvatili. Imaju lokalne zajednice koji nisu mogle, ali su kulturno odgovorili da nisu u mogućnosti", pojasnio je Arlov.

Predsjednik predsjednik Aktiva direktora osnovnih škola banjalučke regije Miroslav Popržen rekao je da je ovo složen organizacioni projekat.

"Zbog administrativnih prepreka nekoliko djece neće moći doći ", kaže Popržen.

Podsjeća da su inače do kraja mjeseca februara znali sve.

"Nije lako naći toliko porodica da primi djecu. Mnogi su ovdje deklarisane patriote, a kad treba djelo da se uradi, tada ih nema. Ne znam šta se desilo, do sada nikada nije bilo problema i nije mi jasno zašto Grad Banjaluka nije pristao da učestvuje", naveo je Popržen.

Ističe da šta god da je u putanju, nema opravdanja.