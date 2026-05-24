Bild o smrti biznismena iz BiH: Hladnokrvno mafijaško ubistvo?

Nakon što je prekjuče u šumi pored Potsdama pronađeno tijelo Ismeta K. (51), biznismena iz Bosne i Hercegovine, njemački mediji iznose moguće motive ovog hladnokrvnog ubistva.

Kako prenosi Bild, u slučaju smrti berlinskog građevinskog preduzetnika Ismeta K., na vid‌jelo izlazi sve više detalja o hladnokrvnom, unaprijed smišljenom zločinu. Baš ova hladnokrvnost navodi istražitelje da je riječ o mogućem i mafijaškom obračunu.

Prema riječima jednog istražitelja, ne isključuje se mogućnost da su za zločin angažovane profesionalne ubice iz inostranstva, koje su se potom vratile u svoju domovinu - i tako izbjegle na krivično gonjenje. Tako da policija istražuje i da li je u pitanju mafijaško ubistvo.

Policija je rekonstruisala posljednje sate preduzetnika iz BIH, te došla do tragova koji ukazuju na profesionalne ubice.

Istražitelji su uspjeli da lociraju mjesto gd‌je je tijelo zakopano tek uz pomoć moderne analize podataka sa mobilnih telefona, ali i psa tragača.

Neki od medija isključuju finansijski motiv jer je Ismet K. zakopan sa stotinama evra kod sebe. Takođe, sama činjenica da su ubice ostavile mobilni telefon kod njega, ukazuje da su vjerovatno htjeli da tijelo bude pronađeno.

Navodno je usmrćen brutalnim udarcima u pred‌jelu glave i vrata. Naime, prema navodima njemačkih medija, obdukcija je pokazala da je tijelo već nedeljama ležalo zakopano u šumskom području, prenose Nezavisne novine.

Šta se dogodilo kobnog 23. aprila i dalje nije jasno. Ismet je tog dana, kao i svakog, imao brojne poslovne obaveze. Ko ga je oteo i dalje je nepoznanica, a policija i tužilaštvo su odmah zamolili javnost za pomoć u istrazi. Međutim, navodno niko nije znao da im kaže ništa konkretno.

Više od mjesec dana su bezuspješno policajci tragali za Ismetom, sve dok tehnologija nije dala ključan trag. Kako navode mediji, policija je analizirala bazne stanice mobilnog operatera i naišli na signale iz šumskog području kod Postdama, koji povezuje Berlin i Brandenburg.

Kriminalistički tehničari i pripadnici od‌jeljenja za ubistva otišli su u petak na utvrđene koordinate. Prilikom uklanjanja zemlje brzo je pronađeno muško tijelo koje je već duže vreme ležalo tamo na dubini od gotovo jednog metra.

Motiv ubistva i dalje ostaje misterija za istražitelje. Ismet se bavio poslovima u vezi sa građevinom. Nije poznato da li se povezao sa pogrešnim ljudima ili je možda imao dugove. Policijska istraga trebalo bi da otkrije odgovore na ova i još brojna pitanja. Berlinsko javno tužilaštvo najavilo je obraćanje u utorak.