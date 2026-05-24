Rubio: Nuklearno pitanje se ne rješava na poleđini salvete

ATV
24.05.2026 21:10

Марко Рубио на конференцији након састанка министара НАТО
Foto: Tanjug/AP Photo/Julia Demaree Nikhinson, Pool

Američki državni sekretar Marko Rubio rekao je da se ne može riješiti nuklearno pitanje za 72 sata na poleđini salvete, već da svaki sporazum sa Iranom zahtijeva vrijeme i strukturirane pregovore.

Rubio je naglasio da su SAD spremne da uđu u "veoma ozbiljne razgovore" o iranskom nuklearnom programu ako Teheran ponovo otvori Ormuski moreuz, te naveo fazni pristup koji bi obuhvatio nivoe obogaćivanja, visoko obogaćeni uranijum i iransko obećanje da neće težiti nuklearnom oružju.

U međuvremenu, javlja Si-Bi-Es, pregovarači rade na rješenju, a neimenovani visoki zvaničnik američke administracije rekao je da je Iran "u principu" pristao na sporazum koji uključuje odlaganje visoko obogaćenog uranijuma, iako detalji tek treba da se finalizuju.

Nekoliko sati ranije, američki predsjednik Donald Tramp rekao je da je naložio svom timu da ne žuri sa zaključivanjem sporazuma.

Portal "Aksios" objavio je, pozivajući se na neimenovanog zvaničnika Trampove administracije, da se ne očekuje da će dugo očekivani sporazum između SAD i Irana biti potpisan danas, jer još uvijek treba riješiti nekoliko otvorenih pitanja.

Isti zvaničnik je naveo da se pregovori nastavljaju o konkretnim formulacijama.

Vrhovni vođa Modžtaba Hamnei je odobrio široki okvir za sporazum, ali ostaje neizvjesno i da li će na kraju biti finalizovan.

