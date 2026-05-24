Iran pristao na američke uslove?

24.05.2026 19:35

Иранске ракете у подземном бункеру
Iran je načelno pristao da se riješi visoko obogaćenog uranijuma u pregovorima sa Sjedinjenim Američkim Državama.

Vrhovni lider Irana ajatolah Modžtaba Hamnei navodno je odobrio nacrt sporazuma, izjavio je zvaničnik administracije američkog predsjednika Donalda Trampa, dodajući da sporazum neće biti potpisan ovog vikenda jer još uvijek postoje sporni detalji, prenosi danas novinar Aksiosa Barak Ravid na mreži Iks.

Kako navodi izvor, iako je Modžtaba Hamnei odobrio nacrt, ostaje otvoreno pitanje da li će to biti pretvoreno u konačan dogovor.

Neimenovani zvaničnik povtrdio je i za "CBS Njuz" da je iranski lider ajatolah Modžtaba Hamnei potvrdio nacrt.

Zvaničnik je naveo da se i dalje vodi "razmjena stavova" o pojedinim dijelovima dogovora, kao i da postoje neslaganja oko formulacija, uz ocjenu da su "neke riječi važne za nas, a neke za njih".

Prema njegovim riječima, iranski sistem odlučivanja funkcioniše sporo u trenutnoj konfiguraciji, zbog čega će biti potrebno nekoliko dana da se sprovedu sve potrebne unutrašnje procedure i odobrenja.

Ranije danas, Aksios je objavio, pozivajući se na neimenovanog američkog zvaničnika, da su SAD i Iran na korak od potpisivanja sporazuma koji uključuje produžetak primirja za 60 dana, otvaranje Ormuskog moreuza i mogućnost da Iran ponovo slobodno prodaje naftu.

Predviđeno je, kako se navodi, i da se pokrenu sveobuhvatni pregovori o ograničavanju iranskog nuklearnog programa.

Tokom 60-dnevnog perioda primirja obuhvaćenog Memorandumom o razumijevanju, Ormuski moreuz bi bio otvoren bez naplate taksi, a Iran bi pristao da ukloni mine koje su postavljene u vodama moreuza kako bi brodovi mogli slobodno da plove.

U zamenu za ove obaveze Irana, SAD bi ukinule blokadu iranskih luka i primijenile određena izuzeća od sankcija kako bi Iran mogao slobodno da prodaje naftu.

Nacrt sporazuma, takođe, uključuje obavezu Irana da nikada ne pokuša da proizvede nuklearno oružje i da će pregovarati o obustavi svog programa obogaćivanja uranijuma i uklanjanju zaliha visoko obogaćenog uranijuma, navodi američki portal.

Iran je preko posrednika dao SAD verbalne garancije o obimu ustupaka koje je spreman da napravi po pitanju obustave obogaćivanja i predaje nuklearnog materijala, dodaje Aksios.

Navodi se da ako Teheran bude spreman da ispuni američke zahtjeve po pitanju nuklearnog programa, postoji prilika da se odnosi između dvije zemlje "resetuju" i da Iran pokuša da ostvari svoj puni ekonomski potencijal.

U memorandumu se navodi i da će Izraelu biti dozvoljeno da napadne libansku militantnu grupu Hezbolah ako ta grupa pokrene ili izvrši napade na jevrejsku državu.

