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FIFA objasnila ogroman propust na Mundijalu

Autor:

ATV
14.06.2026 11:35

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ФИФА објаснила огроман пропуст на Мундијалу
Foto: Tanjug/AP/Eakin Howard

Katar i Švajcarska su odigrali meč koji je izazvao kontroverzu zbog nedostatka uobičajene VAR grafike kod situacije koja je prethodila jedanaestercu za Švajcarsku.

Prema objašnjenju FIFA, problem je nastao zbog kratkog tehničkog problema u sistemu, usljed kojeg nije generisana ofsajd animacija prije dosuđenog penala u 14. minutu utakmice.

Iz FIFA-e su naveli:

"Tokom utakmice Katar – Švajcarska u San Francisku došlo je do kratkog tehničkog prekida koji je spriječio generisanje grafike ofsajda pre penala dosuđenog Švajcarskoj u 14. minutu. Problem je brzo otklonjen."

Organizacija je naglasila da sam VAR proces nije bio ugrožen i da su sudije u VAR sobi normalno provjerile situaciju, uključujući i linije ofsajda u prethodnoj fazi napada, pri čemu nije utvrđeno da je švajcarski igrač bio u nedozvoljenoj poziciji.

Kontroverza je nastala zbog toga što gledaoci nisu vidjeli standardnu grafičku potvrdu poluautomatskog ofsajd sistema, koji inače prikazuje jasnu vizuelnu animaciju kako bi se povećala transparentnost odluka.

U nedostatku te slike, dio publike je na osnovu usporenih snimaka posumnjao da je Remo Frojler možda bio u ofsajdu prije starta u kaznenom prostoru, ali televizijski prenos nije odmah ponudio uobičajeni vizuelni dokaz koji bi to potvrdio ili demantovao.

(b92)

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Tagovi :

Svjetsko prvenstvo 2026

VAR

Švajcarska

penal

ofsajd

Katar

FIFA

Mundijal 2026

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