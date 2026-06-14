FIFA objasnila ogroman propust na Mundijalu

Katar i Švajcarska su odigrali meč koji je izazvao kontroverzu zbog nedostatka uobičajene VAR grafike kod situacije koja je prethodila jedanaestercu za Švajcarsku.

Prema objašnjenju FIFA, problem je nastao zbog kratkog tehničkog problema u sistemu, usljed kojeg nije generisana ofsajd animacija prije dosuđenog penala u 14. minutu utakmice.

Iz FIFA-e su naveli:

"Tokom utakmice Katar – Švajcarska u San Francisku došlo je do kratkog tehničkog prekida koji je spriječio generisanje grafike ofsajda pre penala dosuđenog Švajcarskoj u 14. minutu. Problem je brzo otklonjen."

Organizacija je naglasila da sam VAR proces nije bio ugrožen i da su sudije u VAR sobi normalno provjerile situaciju, uključujući i linije ofsajda u prethodnoj fazi napada, pri čemu nije utvrđeno da je švajcarski igrač bio u nedozvoljenoj poziciji.

During the Qatar vs. Switzerland match in the San Francisco Bay Area, a brief technical outage prevented the onside animation graphic from being generated ahead of the penalty awarded to Switzerland in the 14th minute. The issue was quickly resolved.



The workflow of the VAR was… pic.twitter.com/ONpWxXDPE6 — FIFA Media (@fifamedia) June 13, 2026

Kontroverza je nastala zbog toga što gledaoci nisu vidjeli standardnu grafičku potvrdu poluautomatskog ofsajd sistema, koji inače prikazuje jasnu vizuelnu animaciju kako bi se povećala transparentnost odluka.

U nedostatku te slike, dio publike je na osnovu usporenih snimaka posumnjao da je Remo Frojler možda bio u ofsajdu prije starta u kaznenom prostoru, ali televizijski prenos nije odmah ponudio uobičajeni vizuelni dokaz koji bi to potvrdio ili demantovao.

(b92)