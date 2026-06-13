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Ko kaže da je fudbal samo sport? Reprezentacija DR Konga održala modni čas

Autor:

ATV
13.06.2026 17:25

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Репрезентација Конга на Свјетском првенству
Foto: X/Versus

Fudbalska reprezentacija Demokratske Republike Kongo privukla je veliku pažnju kada je stigla u usklađenim crnim odijelima s detaljima u leopard printu, što je simboličan omaž jednom od najpoznatijih nacionalnih simbola.

U centru kombinacije su crna odijela, bijele košulje i crne kravate, što cijelom izdanju daje formalan i uredan izgled. Najupadljiviji detalj je pojas sa leopard uzorkom koji prelazi preko grudi i direktno upućuje na identitet reprezentacije poznate pod nadimkom Leopardi.

Uz odijela su uklopljeni i zlatni broševi s leopard motivom, tamne naočale, crne cipele te usklađene putne torbe i navlake za od‌jeću u istom dezenu.

Takva stilska cjelina ostavlja utisak pažljivo osmišljene prezentacije, zbog čega je dolazak ekipe na aerodromu pretvoren u gotovo revijalni trenutak.

Ova od‌jevna kombinacija ne predstavlja samo službenu opremu za putovanje nego i vizuelnu poruku samopouzdanja, naslijeđa i nacionalnog ponosa. Izdanje reprezentacije DR Konga tako povezuje sport, modu i identitet u prepoznatljiv nastup pred Svjetsko prvenstvo 2026.

Nakon sedmica neizvjesnosti uzrokovane izbijanjem ebole, reprezentacija Demokratske Republike Kongo dobila je dozvolu za ulazak u Sjedinjene Američke Države uoči svog prvog nastupa na turniru.

Ekipa je stigla letom iz Pariza nakon što su američke vlasti insistirale da odsluže 21-dnevni karantin prije ulaska na američko tlo, prenosi Kliks

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Tagovi :

Svjetsko prvenstvo 2026

DR Kongo

moda

Odijelo

fudbaler

leopard print

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