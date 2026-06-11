Šminkerka slavnih otkrila kako da vam šminka traje cijeli dan

Autor:ATV
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Meri Filips, šminkerka brojnih poznatih dama, na svom Instagram profilu podijelila je sjajan trik koji će vam podariti svjež i prirodan izgled i učiniti da vam šminka bude postojana tokom cijelog dana.
Meri Filips, šminkerka brojnih poznatih ličnosti, među kojima su Hejli Biber, Kendal Džener, Kim Kardašijan, Dženifer Lopez i Skarlet Johanson, već godinama važi za jednu od najuticajnijih mejkap umjetnica u industriji.
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Ona na svom Instagram profilu često dijeli savjete za šminkanje, a oduševila je svoje pratioce bjuti trikom koji omogućava matiranje kože bez stvaranja dosadnog efekta.
Meri Filips je pokazala kako pravilno nanosi puder u prahu kako bi smanjila sjaj, a da lice i dalje zadrži prirodan izgled.
"Dakle, mali zabavni mejkap trik", započela je u videu dok je nanosila puder ispod očiju.
"Upravo sam nanijela malo svjetloružičastog pudera u prahu ispod oka."
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Zatim je pokazala kako koristi providni puder za čelo, područje između obrva, oko nosa i usta. Završni korak uključivao je nanošenje pudera u boji kože na ostatak lica, ali u vrlo laganom sloju.
"Ne volim mnogo pudera, samo da postavim bazu", naglasila je.
Na ovaj način ćete zadržati prirodni izgled lica, ali i postojanost šminke, prenosi B92.
Ključ uspjeha, kako ona ističe, leži u pravilnom doziranju i blendanju proizvoda. Lagana ruka i pažljivo stapanje slojeva osiguravaju prirodan, ali besprekoran finiš.
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Za sve one koji žele izbjeći težak i neprirodan izgled pudera, ova tehnika poznate šminkerke će biti prava revolucija u svakodnevnom šminkanju.
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