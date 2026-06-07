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Boja kose koja ''briše'' godine sa lica: Lako se održava i svima pristaje

Autor:

ATV
07.06.2026 13:48

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Млада трудница сједи у фризерском салону док јој фризер обавља фарбање косе у трудноћи.
Foto: Pexels

Bjuti svijet ovog ljeta potpuno je osvojila jedna suptilna, ali veoma efektna nijansa kose. Dok su mnogi očekivali povratak hladnih plavih tonova i pepeljastih nijansi, trendovi su otišli u potpuno drugačijem pravcu. Sve više žena bira medeno plavu boju kose, poznatu i kao honey blonde, jer izgleda prirodno, njegovano i veoma sofisticirano.

Nijansa koja spaja toplinu i luksuz

Riječ je o boji koja balansira između zlatno-medene plave i svijetlo kestenjaste nijanse, pa kosi daje toplinu i dubinu bez previše agresivnog kontrasta.

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Ova nijansa posebno je popularna jer izgleda kao da je kosa prirodno posvijetlela na suncu, ostavljajući utisak skupog i luksuznog izgleda bez pretjeranog truda.

Zašto medeno plava pristaje gotovo svima?

Jedna od najvećih prednosti ove nijanse jeste to što se lako prilagođava različitim tonovima kože i bojama očiju.

Zlatni i bakarni podtonovi osvjetljavaju lice, omekšavaju crte i daju svježiji izgled tenu, zbog čega kosa djeluje mekše i prirodnije nego sa hladnim plavim nijansama.

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Za razliku od pepeljastih tonova koji ponekad mogu djelovati strogo, medeno plava unosi toplinu i nježnost u cjelokupan izgled.

Pored toga što izgleda efektno, medeno plava je i veoma zahvalna za održavanje.

Ne zahtijeva često toniranje, a izrastak se mnogo prirodnije stapa sa ostatkom kose, pa je odličan izbor za žene koje žele promjenu bez stalnih odlazaka kod frizera.

(Lepa i srećna)

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Tagovi :

Kosa

Farbanje kose

frizer

moda

moda proljeće 2026.

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