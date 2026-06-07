Boja kose koja ''briše'' godine sa lica: Lako se održava i svima pristaje

Autor:ATV
Komentari:0
Bjuti svijet ovog ljeta potpuno je osvojila jedna suptilna, ali veoma efektna nijansa kose. Dok su mnogi očekivali povratak hladnih plavih tonova i pepeljastih nijansi, trendovi su otišli u potpuno drugačijem pravcu. Sve više žena bira medeno plavu boju kose, poznatu i kao honey blonde, jer izgleda prirodno, njegovano i veoma sofisticirano.
Riječ je o boji koja balansira između zlatno-medene plave i svijetlo kestenjaste nijanse, pa kosi daje toplinu i dubinu bez previše agresivnog kontrasta.
Savjeti
Uz ove trikove riba se neće lijepiti za tiganj prilikom prženja
Ova nijansa posebno je popularna jer izgleda kao da je kosa prirodno posvijetlela na suncu, ostavljajući utisak skupog i luksuznog izgleda bez pretjeranog truda.
Jedna od najvećih prednosti ove nijanse jeste to što se lako prilagođava različitim tonovima kože i bojama očiju.
Zlatni i bakarni podtonovi osvjetljavaju lice, omekšavaju crte i daju svježiji izgled tenu, zbog čega kosa djeluje mekše i prirodnije nego sa hladnim plavim nijansama.
Auto-moto
Greške koje uništavaju klimu u automobilu
Za razliku od pepeljastih tonova koji ponekad mogu djelovati strogo, medeno plava unosi toplinu i nježnost u cjelokupan izgled.
Pored toga što izgleda efektno, medeno plava je i veoma zahvalna za održavanje.
Ne zahtijeva često toniranje, a izrastak se mnogo prirodnije stapa sa ostatkom kose, pa je odličan izbor za žene koje žele promjenu bez stalnih odlazaka kod frizera.
(Lepa i srećna)
Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.
Najnovije
17
16
17
06
16
56
16
47
16
41
Trenutno na programu