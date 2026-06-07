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Žena glumila djevojčicu od 12 godina: Šokantna prevara, porodica je htjela usvojiti

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ATV
07.06.2026 12:01

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Жена са лисицама на рукама држи руке изнад главе, иза ње се види небо.
Foto: Pixabay/lechenie-narkomanii

Žena (37) uhapšena je u gradu Žoinvilu u brazilskoj saveznoj državi Santa Katarina zbog sumnje da je više od godinu dana glumila dvanaestogodišnje dijete kako bi prevarila građane i izvukla materijalnu korist.

Istraga je pokrenuta nakon što je njen rođak podnio prijavu, a policija je potom otkrila neobičnu i detaljno razrađenu prevaru koja je uključivala korištenje dječjih flašica, imitiranje dječjeg ponašanja, pa čak i samopovređivanje iglama. Žena se u lokalnoj crkvi predstavila pod lažnim imenom Gabrijele, tvrdeći da je pobjegla od zlostavljanja iz savezne države Para.

Uvjerila porodicu da je djevojčica

Crkva joj je pružila smještaj i podršku, a ubrzo ju je prihvatila i jedna porodica, uvjerena da pomaže zlostavljanoj dvanaestogodišnjoj djevojčici. Prevarantkinja je sa njima živjela čak 14 mjeseci.

Kako bi objasnila svoj odrasli izgled, tvrdila je da boluje od autizma i da ima druge zdravstvene probleme. Takođe je govorila da su je zlostavljači tokom djetinjstva prisiljavali da uzima hormone, što je navodno izazvalo prerano starenje njenog lica i tijela.

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Da bi održala prevaru, svakodnevno je koristila dječje flašice, cucle i posebno ćebence za spavanje. Govorila je povišenim tonom, glumila napade panike i pokazivala potpunu emocionalnu zavisnost od svojih staratelja kako bi izazvala sažaljenje.

Porodica joj je toliko povjerovala da su joj organizovali proslavu 12. rođendana i pokrenuli proceduru za zakonsko usvajanje. Žena je, međutim, stalno izbjegavala temu usvajanja, kao i upis u školu, tvrdeći da bi je tako mogao pronaći nasilni otac.

Sve priznala nakon hapšenja

Žena je policiji, nakon hapšenja, priznala prevaru. Protiv nje su podignute optužbe za prevaru i lažno predstavljanje, a trenutno se nalazi u pritvoru u saveznoj državi Rio de Žaneiro. Daljom istragom utvrđeno je da iza sebe ima dugu istoriju sličnih prevara širom Brazila.

Zabola sebi 100 igala u tijelo

Policija ju je povezala i sa slučajem iz 2023. godine u gradu Nova Iguas. Tada se takođe predstavljala kao dvanaestogodišnja djevojčica, ali pod imenom Marija Eduarda, i tvrdila je da je bila žrtva zlostavljanja u satanističkim ritualima.

Kako bi njena priča djelovala uvjerljivije, ona je sebi zabila čak 100 igala u tijelo, što su kasnije potvrdili rendgenski snimci. Tom prilikom je uspjela da uvjeri bivšeg gradskog odbornika i voditelja socijalnog programa za ranjivu djecu da joj iznajmi i potpuno opremi kuću.

Iako je tada bila uhapšena, već narednog dana je puštena na slobodu. Pošto je godinama mijenjala savezne države i koristila različite lažne identitete, mnogi raniji slučajevi ostali su neriješeni, te protiv nje do sada nije izrečena nijedna pravnosnažna presuda, prenosi LADbible.

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Tagovi :

hapšenje

Brazil

prevara

porodica

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