Zvornički policajci spasili ženu iz nabujale Drine

Autor:ATV
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Zvornički policajci spasili su ženu Z. V. od utapanja u Drini, rečeno je danas u Policijskoj upravi Zvornik.
Policiji je sinoć oko 19.30 časova prijavljeno da Drina u blizini zvorničkog naselja Meterize nosi nepoznatu ženu, koja se grčevito borila da izađe iz vode i dozivala u pomoć.
Policajci su odmah reagovali, ušli u Drinu i iz vode izvukli ženu, koja je sanitetskim vozilom prevezena u Bolnicu Zvornik na medicinsko zbrinjavanje, prenosi Srna.
Od utapanja su je spasila četiri policijska službenika Policijske stanice Zvornik.
Pretpostavlja se da je žena upala u Drinu u blizini Gradske plaže, odakle je voda nosila oko 800 metara.
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