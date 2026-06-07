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Zvornički policajci spasili ženu iz nabujale Drine

Autor:

ATV
07.06.2026 11:28

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Зворнички полицајци спасили жену из набујале Дрине
Foto: Tanjug

Zvornički policajci spasili su ženu Z. V. od utapanja u Drini, rečeno je danas u Policijskoj upravi Zvornik.

Policiji je sinoć oko 19.30 časova prijavljeno da Drina u blizini zvorničkog naselja Meterize nosi nepoznatu ženu, koja se grčevito borila da izađe iz vode i dozivala u pomoć.

Policajci su odmah reagovali, ušli u Drinu i iz vode izvukli ženu, koja je sanitetskim vozilom prevezena u Bolnicu Zvornik na medicinsko zbrinjavanje, prenosi Srna.

Od utapanja su je spasila četiri policijska službenika Policijske stanice Zvornik.

Pretpostavlja se da je žena upala u Drinu u blizini Gradske plaže, odakle je voda nosila oko 800 metara.

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Tagovi :

spasavanje

rijeka drina

Drina

Policija

Zvornik

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