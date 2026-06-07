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Minić i Budimir na parastosu poginulim pripadnicima Prvog odreda "Jahorina"

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ATV
07.06.2026 11:15

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Предсједник Владе Републике Српске Саво Минић и министар унутрашњих послова Жељко Будимир присуствују парастосу погинулим припадницима Првог одреда Специјалне бригаде полиције МУП-а Републике Српске "Јахорина", који се служи у Храму Светог архангела Гаврила на Палама.
Foto: Srna

Predsjednik Vlade Republike Srpske Savo Minić i ministar unutrašnjih poslova Željko Budimir prisustvuju parastosu poginulim pripadnicima Prvog odreda Specijalne brigade policije MUP-a Republike Srpske "Jahorina", koji se služi u Hramu Svetog arhangela Gavrila na Palama.

Parastosu prisustvuje i ministar za naučnotehnološki razvoj i visoko obrazovanje Draga Mastilović.

Na Palama se danas obilježava slave jedinice i odaje počast za 30 poginulih boraca Prvog Jahorina odreda Specijalne brigade policije MUP-a Republike Srpske.

Nakon parastosa, biće položeni vijenci kod Centralnog spomen-obilježja poginulim borcima Odbrambeno-otadžbinskog rata.

Prvi odred Specijalne brigade policije MUP-a Republike Srpske djelovao je u sastavu Sarajevsko-romanijskog korpusa Vojske Republike Srpske i učestvovao je u brojnim borbenim dejstvima tokom Odbrambeno-otadžbinskog rata.

Posebno mjesto u istoriji jedinice pripada njenom ratnom komandantu Rajku Kušiću, koji je ostao upamćen kao heroj Odbrambeno-otadžbinskog rata, ali i kao vrhunski sportista.

Kušić je bio višestruki prvak Balkana i Evrope u džudou, kao i osvajač zlatne medalje na Univerzijadi.

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Željko Budimir

Savo Minić

Parastos

Pale

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