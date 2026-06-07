Minić i Budimir na parastosu poginulim pripadnicima Prvog odreda "Jahorina"

Autor:ATV
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Predsjednik Vlade Republike Srpske Savo Minić i ministar unutrašnjih poslova Željko Budimir prisustvuju parastosu poginulim pripadnicima Prvog odreda Specijalne brigade policije MUP-a Republike Srpske "Jahorina", koji se služi u Hramu Svetog arhangela Gavrila na Palama.
Parastosu prisustvuje i ministar za naučnotehnološki razvoj i visoko obrazovanje Draga Mastilović.
Na Palama se danas obilježava slave jedinice i odaje počast za 30 poginulih boraca Prvog Jahorina odreda Specijalne brigade policije MUP-a Republike Srpske.
Nakon parastosa, biće položeni vijenci kod Centralnog spomen-obilježja poginulim borcima Odbrambeno-otadžbinskog rata.
Prvi odred Specijalne brigade policije MUP-a Republike Srpske djelovao je u sastavu Sarajevsko-romanijskog korpusa Vojske Republike Srpske i učestvovao je u brojnim borbenim dejstvima tokom Odbrambeno-otadžbinskog rata.
Posebno mjesto u istoriji jedinice pripada njenom ratnom komandantu Rajku Kušiću, koji je ostao upamćen kao heroj Odbrambeno-otadžbinskog rata, ali i kao vrhunski sportista.
Kušić je bio višestruki prvak Balkana i Evrope u džudou, kao i osvajač zlatne medalje na Univerzijadi.
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