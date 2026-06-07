Minić i Budimir na parastosu poginulim pripadnicima Prvog odreda "Jahorina"

Predsjednik Vlade Republike Srpske Savo Minić i ministar unutrašnjih poslova Željko Budimir prisustvuju parastosu poginulim pripadnicima Prvog odreda Specijalne brigade policije MUP-a Republike Srpske "Jahorina", koji se služi u Hramu Svetog arhangela Gavrila na Palama.

Parastosu prisustvuje i ministar za naučnotehnološki razvoj i visoko obrazovanje Draga Mastilović.

Na Palama se danas obilježava slave jedinice i odaje počast za 30 poginulih boraca Prvog Jahorina odreda Specijalne brigade policije MUP-a Republike Srpske.

Nakon parastosa, biće položeni vijenci kod Centralnog spomen-obilježja poginulim borcima Odbrambeno-otadžbinskog rata.

Prvi odred Specijalne brigade policije MUP-a Republike Srpske djelovao je u sastavu Sarajevsko-romanijskog korpusa Vojske Republike Srpske i učestvovao je u brojnim borbenim dejstvima tokom Odbrambeno-otadžbinskog rata.

Posebno mjesto u istoriji jedinice pripada njenom ratnom komandantu Rajku Kušiću, koji je ostao upamćen kao heroj Odbrambeno-otadžbinskog rata, ali i kao vrhunski sportista.

Kušić je bio višestruki prvak Balkana i Evrope u džudou, kao i osvajač zlatne medalje na Univerzijadi.