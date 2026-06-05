Građani uznemireni, zelena tečnost ispuštena u rijeku

Građane Sarajeva danas je uznemirio nesvakidašnji prizor na Vilsonovom šetalištu gdje je u korito rijeke Miljacke ispuštena fluorescentno zelena tečnost nepoznatog porijekla.

Prema fotografijama i snimcima koje su zabilježili prolaznici, jarko zelena boja izlijevala se iz odvodnog kanala direktno u rijeku, stvarajući upečatljiv trag koji se širio nizvodno.

Hronika Poznat identitet mladića stradalog u sudaru s kombijem

Brojni građani zastajali su na mostovima i šetalištu pokušavajući otkriti o čemu je riječ, dok su se na društvenim mrežama pojavile brojne spekulacije.

Za sada nije poznato da li je riječ o bezopasnoj boji koja se koristi za ispitivanje vodovodnih i kanalizacionih sistema ili o mogućem zagađenju koje bi moglo predstavljati prijetnju za okoliš.

Građani koji su svjedočili događaju izrazili su zabrinutost zbog neobične pojave, ističući da ovakav prizor do sada nisu viđali u centru Sarajeva, piše "Crna hronika".

Svijet Ukrajinci priznali da je njihov dron eksplodirao u Rumuniji

Nadležne službe još se nisu zvanično oglasile o uzroku pojave fluorescentno zelene tečnosti u rijeci, niti je poznato da li su na teren upućeni inspektori radi utvrđivanja porijekla i sastava supstance.