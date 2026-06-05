Građani uznemireni, zelena tečnost ispuštena u rijeku

Autor:ATV
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Građane Sarajeva danas je uznemirio nesvakidašnji prizor na Vilsonovom šetalištu gdje je u korito rijeke Miljacke ispuštena fluorescentno zelena tečnost nepoznatog porijekla.
Prema fotografijama i snimcima koje su zabilježili prolaznici, jarko zelena boja izlijevala se iz odvodnog kanala direktno u rijeku, stvarajući upečatljiv trag koji se širio nizvodno.
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Brojni građani zastajali su na mostovima i šetalištu pokušavajući otkriti o čemu je riječ, dok su se na društvenim mrežama pojavile brojne spekulacije.
Za sada nije poznato da li je riječ o bezopasnoj boji koja se koristi za ispitivanje vodovodnih i kanalizacionih sistema ili o mogućem zagađenju koje bi moglo predstavljati prijetnju za okoliš.
Građani koji su svjedočili događaju izrazili su zabrinutost zbog neobične pojave, ističući da ovakav prizor do sada nisu viđali u centru Sarajeva, piše "Crna hronika".
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Nadležne službe još se nisu zvanično oglasile o uzroku pojave fluorescentno zelene tečnosti u rijeci, niti je poznato da li su na teren upućeni inspektori radi utvrđivanja porijekla i sastava supstance.
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