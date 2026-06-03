Korićka jama: 85 godine od stradanja 130 Srba

Jedno od najvećih srpskih stratišta je Korićka jama na putu između Bileće i Gacka. Tamo je prije tačno 85 godina mučki ubijeno više od 130 Srba. Potomci ne zaboravljaju.

Ponosni i tužni potomci ne zaboravljaju hrabre i na monstruozan način ubijene predake.

Punih 85 godina se mještani bilećkog sela Korita okupljaju nad Korićkom jamom, oplakuju najbliže i pitaju se kako su komšije mogle napraviti ovakav zločin.

"Ne ide mi u moju ovu glavu da komšija komšiju može dovesti na jamu, klati, ubijati i sve ovo raditi. Živjeli su zajedno, bukvalno selo do sela", rekao je mještanin sela Korita Milorad Mijo Nosović.

Muslimani iz Fazlagića Kule su početkom juna 1941 godine napravili krvoproliće. U tadašnju Golubnjaču a sadašnju Korićku jamu bačeno je više od 130 Srba. Potomcima ni danas nije lako.

"Svake godine sve teže. Učinjeno je zlo veliko, ne bi nas bilo ovako malo da ovoga nije bilo", kazao je potomak Miloš Svorcan.

"Ono što se može reći na ovome mjestu jeste da je to jedno od mnogobrojnih mjesta u našoj Hercegovini gdje su na sličan način stradali nevini ljudi, koje nas opominje da ovakvi zločini više nikada ne smiju da se dogode", dodao je potomak Đorđo Milović.

Ne smiju ni da se zaborave. Korićka jama je prva od 36 hercegovačkih jama. Istoričari se prisjećaju riječi malobrojnih preživjelih Korićana i zaključuju da je ovo bio udar na srpski identitet.

"Dok ih vode oni gledaju kako im lome gusle koje su bile u kućama. Milija govori da dok ga odvode vidi da mu je iznešena ikona krsne slave, Svetog Jovana. Stevan Nosivić nam kazuje kako su ustaše tih dana kada su divljale ovuda, kako jedan puva u spomenik Solunskih dobrovoljcima. Inače su Korita jedno od sela koje je dalo najveći broj solunskih dobrovoljaca", izjavio je istoričar Milan Nikčević,

Korićka jama je bila velika opomena za cijeli ovaj kraj. Zato je obilježavanje važno.

"Bileća Da jasno damo poruku da se ovakve stvari ne smiju više dešavati a da se ne bi ponovile o ovim stvarima moramo stalno da pričamo moramo da prenosimo na mlađa pokoljenja", kazao je načelnik Opštine Bileća Miodrag Parežanin.

Mlađi u Koritima znaju da su komšije iz Fazlagića kule 3 i 4 juna 1941 godine na prevaru zatvorili, povezali, ubijali i u jamu bacili više od 130 Srba, najmlađa žrtva imala je svega 14 godina.