Jovana iz Kotor Varoša je prva žena kojoj je uspio ovakav odstrel

Autor:ATV
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Mlada lovkinja Jovana ispisala je novu stranicu istorije Lovačkog udruženja "Trofej“ iz Kotor Varoša, postavši prva žena koja je uspješno odstrijelila srndaća u ovom lovačkom društvu.
Ovim podvigom Jovana je obilježila početak nove lovne sezone, a njen uspjeh ujedno predstavlja i značajan trenutak za kotorvaroško lovstvo, jer potvrđuje sve veće učešće žena u aktivnostima lovačkih udruženja.
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Iz LU "Trofej“ istakli su da odstrel ima poseban značaj ne samo zbog otvaranja nove lovne godine, već i zbog činjenice da predstavlja važan korak ka većoj zastupljenosti žena u lovstvu, prenosi "Glas Kotor Varoša".
"Mladoj lovkinji Jovani čestitamo na prvom odstrelu i želimo još mnogo uspjeha, lijepih trenutaka i dobrih lovova u budućnosti", poručili su iz udruženja.
Članovi LU "Trofej“ izrazili su zadovoljstvo što se među ljubiteljima prirode i lova nalazi sve veći broj žena, naglašavajući da lovstvo podrazumijeva odgovoran odnos prema divljači, očuvanju prirode i poštovanju lovačke tradicije.
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Tradicionalnim lovačkim pozdravom "Dobar pogled!“, iz udruženja su svim lovcima poželjeli uspješnu, bezbjednu i trofejnu lovnu sezonu.
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