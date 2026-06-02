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Jovana iz Kotor Varoša je prva žena kojoj je uspio ovakav odstrel

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ATV
02.06.2026 21:20

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Јована из Котор Вароша одстријелила срндаћа
Foto: Glas Kotor Varoša

Mlada lovkinja Jovana ispisala je novu stranicu istorije Lovačkog udruženja "Trofej“ iz Kotor Varoša, postavši prva žena koja je uspješno odstrijelila srndaća u ovom lovačkom društvu.

Ovim podvigom Jovana je obilježila početak nove lovne sezone, a njen uspjeh ujedno predstavlja i značajan trenutak za kotorvaroško lovstvo, jer potvrđuje sve veće učešće žena u aktivnostima lovačkih udruženja.

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Iz LU "Trofej“ istakli su da odstrel ima poseban značaj ne samo zbog otvaranja nove lovne godine, već i zbog činjenice da predstavlja važan korak ka većoj zastupljenosti žena u lovstvu, prenosi "Glas Kotor Varoša".

"Mladoj lovkinji Jovani čestitamo na prvom odstrelu i želimo još mnogo uspjeha, lijepih trenutaka i dobrih lovova u budućnosti", poručili su iz udruženja.

Članovi LU "Trofej“ izrazili su zadovoljstvo što se među ljubiteljima prirode i lova nalazi sve veći broj žena, naglašavajući da lovstvo podrazumijeva odgovoran odnos prema divljači, očuvanju prirode i poštovanju lovačke tradicije.

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Tradicionalnim lovačkim pozdravom "Dobar pogled!“, iz udruženja su svim lovcima poželjeli uspješnu, bezbjednu i trofejnu lovnu sezonu.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

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Tagovi :

Lovci

Kotor Varoš

Lovkinja Jovana

Srndać

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