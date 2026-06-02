Jovana iz Kotor Varoša je prva žena kojoj je uspio ovakav odstrel

Mlada lovkinja Jovana ispisala je novu stranicu istorije Lovačkog udruženja "Trofej“ iz Kotor Varoša, postavši prva žena koja je uspješno odstrijelila srndaća u ovom lovačkom društvu.

Ovim podvigom Jovana je obilježila početak nove lovne sezone, a njen uspjeh ujedno predstavlja i značajan trenutak za kotorvaroško lovstvo, jer potvrđuje sve veće učešće žena u aktivnostima lovačkih udruženja.

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Iz LU "Trofej“ istakli su da odstrel ima poseban značaj ne samo zbog otvaranja nove lovne godine, već i zbog činjenice da predstavlja važan korak ka većoj zastupljenosti žena u lovstvu, prenosi "Glas Kotor Varoša".

"Mladoj lovkinji Jovani čestitamo na prvom odstrelu i želimo još mnogo uspjeha, lijepih trenutaka i dobrih lovova u budućnosti", poručili su iz udruženja.

Članovi LU "Trofej“ izrazili su zadovoljstvo što se među ljubiteljima prirode i lova nalazi sve veći broj žena, naglašavajući da lovstvo podrazumijeva odgovoran odnos prema divljači, očuvanju prirode i poštovanju lovačke tradicije.

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Tradicionalnim lovačkim pozdravom "Dobar pogled!“, iz udruženja su svim lovcima poželjeli uspješnu, bezbjednu i trofejnu lovnu sezonu.