Nije htjela da da pare za lift, pa se zaglavila u njemu - VIDEO

02.06.2026 19:12

Није хтјела да да паре за лифт, па се заглавила у њему - ВИДЕО
U jednoj stambenoj zgradi u Milićima prije nekoliko dana se dogodio nesvakidašnji incident kada se stanarka zaglavila u kabini lifta koji je mjesecima koristila.

Kako tvrde drugi stanari ove zgrade žena je ranije odbijala učestvovati u zajedničkom finansiranju izgradnje lifta.

Prema riječima komšija, riječ je o osobi koja je od samog početka bila protiv projekta ugradnje lifta te nije željela izdvojiti novac za njegovu izgradnju, iako su ostali stanari zajednički finansirali radove.

Iako porodica nije bila slabijeg finansijskog stanja, nisu željeli učestvovati u sufinansiranju izgradnje lifta zajedno sa ostalim stanarima.

Kako navode, uprkos tome što nije učestvovala u troškovima, lift je navodno redovno koristila.

“Bila je prva protiv lifta i govorila da joj ne treba. Na kraju ga je koristila svaki dan, a juče se zaglavila unutra i molila stanare da je izvade”, ispričao je jedan od stanara.

Dodaju kako ovo nije prvi takav slučaj u toj zgradi. Prema njihovim tvrdnjama, prije određenog vremena u liftu se zaglavio i njen suprug, koji takođe nije želio učestvovati u finansiranju projekta vrijednog oko 1.500 KM po stanu.

“Tada je čak dolazila i policija jer pojedini stanari nisu htjeli reagovati i pomagati nakon svega što se dešavalo oko lifta”, tvrde komšije.

O cijelom slučaju stanari i dalje raspravljaju, a priča iz Milića ubrzo je postala tema komentara i na društvenim mrežama.

