Počeo "Banjaluka lejdis open": Sara Mikača sigurna na startu

Sara Mikača igra najbolju sezonu u svojoj karijeri. Nakon sjajnih igara na Bolu, mlada Banjalučanka trijumfalno je započela i ITF turnir u rodnom gradu, a u prvom kolu pobijedila je slovenačku predstavnicu Kaju Najzer sa 7:5, 7:6.

Plasman u polufinale turnira na Bolu i renking karijere veliki su vjetar u leđa za Saru, koja je ove godine iskusnija i za nastup na "Bili Džin King" kupu u Banjaluci.

ITF turnir "Banjaluka Lejdis open" održava se po 12. put, a ove godine pristigle su 64 igračice iz 32 zemlje.

Banjaluka će u junu biti u znaku tenisa pošto već iduće sedmice počinje i juniorski ITF turnir, na kojem se takođe očekuje dolazak sjajnih igrača.