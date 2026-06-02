Logo
Large banner

Perić za ATV: Ovako sam zamišljao oproštaj od Celja

Autor:

ATV
02.06.2026 19:56

Komentari:

0
Рукометаш Лука Перић
Foto: ATV

Oproštaj od Celja, sa šampionskom titulom, je baš sve ono što je Luka Perić zamišljao za kraj trogodišnje epizode u Sloveniji.

U velikom finalu, Celje je bilo bolje od Slovana te je potvrđena dupla kruna. Sjajno krilo sada seli u Nant, za ATV priznaje, da je sve podnio veoma emotivno.

Pred Lukom je novi izazov. Poslije naporne sezone u kojoj su se utakmice redale na svaka tri dana, konačno može da razmisli i novom koraku.

Prije selidbe u Franucsku, 23- godišnji Perić će na zasluženi odmor prije nego što ponovo zaigra Ligu šampiona u samoj kremi evropskog rukometa.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Luka Perić

RK Celje

Slovenija

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Фудбалска репрезентација БиХ

Fudbal

Reprezentacija BiH otputovala u Ameriku

2 h

0
У Кладарима код Српца одржани "дани поља стрних жита"

Gradovi i opštine

U Kladarima kod Srpca održani "Dani polja strnih žita"

2 h

0
Потрага за дјечаком у Дрини

Hronika

ATV saznaje: Pronađeno tijelo dječaka za kojim se tragalo osam dana

2 h

0
Познат идентитет младића из БиХ који је страдао у Словенији

Hronika

Poznat identitet mladića iz BiH koji je stradao u Sloveniji

2 h

0

Više iz rubrike

„Спортско-хуманитарне игре снаге - Бронзани Мајдан 2026“.

Ostali sportovi

Igre jakih, srca velikih: Bronzani Majdan ovog vikenda postaje centar humanosti i sporta

6 h

0
РК Охрид слави побједу

Ostali sportovi

Rojević za ATV: Ohrid je evropska senzacija

1 d

0
Црвена звезда пред гашењем

Ostali sportovi

Crvena zvezda pred gašenjem

1 d

0
Ангелина Топић отворила сезону, заузела 3. мјесто на митингу Дијамантске лиге

Ostali sportovi

Angelina Topić otvorila sezonu, zauzela 3. mjesto na mitingu Dijamantske lige

2 d

0

  • Najnovije

22

21

Na američkim aerodromima oprema za testiranje na ebolu

22

11

Vjenčali se u bolničkoj sobi, mladoženja preminuo nakon 10 dana

21

52

Neviđena nezgoda: Upala u šaht, on se zatvorio

21

51

Haos u Dortmundu: Srbin pucao na policajca, pa uzeo dvoje djece kao taoce?

21

48

Tri znaka neka se pripreme da ih zapljusne talas novca

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner