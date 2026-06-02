Perić za ATV: Ovako sam zamišljao oproštaj od Celja

Autor:ATV
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Oproštaj od Celja, sa šampionskom titulom, je baš sve ono što je Luka Perić zamišljao za kraj trogodišnje epizode u Sloveniji.
U velikom finalu, Celje je bilo bolje od Slovana te je potvrđena dupla kruna. Sjajno krilo sada seli u Nant, za ATV priznaje, da je sve podnio veoma emotivno.
Pred Lukom je novi izazov. Poslije naporne sezone u kojoj su se utakmice redale na svaka tri dana, konačno može da razmisli i novom koraku.
Prije selidbe u Franucsku, 23- godišnji Perić će na zasluženi odmor prije nego što ponovo zaigra Ligu šampiona u samoj kremi evropskog rukometa.
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