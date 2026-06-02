Poznat identitet mladića iz BiH koji je stradao u Sloveniji

Na auto-putu od Maribora prema Celju sinoć se dogodila saobraćajna nesreća u kojoj su se sudarila dva putnička vozila.

Slovenačka uprava za civilnu zaštitu i spašavanje izvještava da se nesreća dogodila u 00:32 na štajerskom auto-putu na relaciji Maribor – Celje, u blizini izlaza za Rogozu u opštini Hoče – Slivnica.

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Kako saznaje portal "GPMaljevac" smrtno su stradale dvije osobe od kojih je jedna državljanin BiH. Druga osoba je je državljanka Slovenije koja je sjedila na suvozačevom sjedištu.

Prema informacijama do kojih je došao "072", smrtno je stradao Malik Fejzić iz BiH koji je, prema nezvaničnim informacijama, na auto-put ušao u suprotnom smjeru.

Vatrogasci Javne vatrogasne brigade Maribor upućeni su na mjesto događaja, osigurali su područje nesreće i uz pomoć tehničke pomoći izvukli osobe iz vozila.

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Takođe su neutralisali procurjele motorne tečnosti, isključili akumulator i pružili pomoć policiji.

Detalji o uzroku nesreće, broju uključenih osoba i eventualnim povrijeđenim osobama još nisu poznati.