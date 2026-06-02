Logo
Large banner

Poznat identitet mladića iz BiH koji je stradao u Sloveniji

Autor:

ATV
02.06.2026 19:46

Komentari:

0
Познат идентитет младића из БиХ који је страдао у Словенији

Na auto-putu od Maribora prema Celju sinoć se dogodila saobraćajna nesreća u kojoj su se sudarila dva putnička vozila.

Slovenačka uprava za civilnu zaštitu i spašavanje izvještava da se nesreća dogodila u 00:32 na štajerskom auto-putu na relaciji Maribor – Celje, u blizini izlaza za Rogozu u opštini Hoče – Slivnica.

беба, вакцина

Društvo

Kazne do 1.000 KM za roditelje koji odbijaju vakcinaciju

Kako saznaje portal "GPMaljevac" smrtno su stradale dvije osobe od kojih je jedna državljanin BiH. Druga osoba je je državljanka Slovenije koja je sjedila na suvozačevom sjedištu.

Prema informacijama do kojih je došao "072", smrtno je stradao Malik Fejzić iz BiH koji je, prema nezvaničnim informacijama, na auto-put ušao u suprotnom smjeru.

Vatrogasci Javne vatrogasne brigade Maribor upućeni su na mjesto događaja, osigurali su područje nesreće i uz pomoć tehničke pomoći izvukli osobe iz vozila.

Пљачка жене у Сарајеву

Gradovi i opštine

Objavljen snimak monstruoznog napada na ženu u BiH

Takođe su neutralisali procurjele motorne tečnosti, isključili akumulator i pružili pomoć policiji.

Detalji o uzroku nesreće, broju uključenih osoba i eventualnim povrijeđenim osobama još nisu poznati.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Saobraćajna nesreća

nesreća

Slovenija

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Млади полудјели за мини пензијама - о чему је тачно ријеч

Svijet

Mladi poludjeli za mini penzijama - o čemu je tačno riječ

3 h

0
Напад медвједа у Јапану

Svijet

Dramatičan snimak napada: Medvjed jurio ljude, ima povrijeđenih

3 h

0
Саво Минић на Факултету политичких наука у Бањалуци

Republika Srpska

"Da nije bilo Srpske, ni nas danas ne bi bilo ovdje"

3 h

0
Новац, конвертибилне марке, званична валута Босне и Херцеговине

Društvo

Prilika za mlade u Srpskoj da osvoje do 1.000 KM

5 h

0

Više iz rubrike

Аутомобил полиције ФБиХ

Hronika

Jedna osoba povrijeđena u sudaru motora i putničkog automobila

4 h

0
Lisice zatvor pritvor

Hronika

U Sarajevu uhapšene dvije osobe zbog pokušaja ubistva

5 h

0
полиција дастер службеници МУП-а

Hronika

Vozio "poršea" bez vozačke, pa odbio da se testira na drogu

12 h

0
Дрон

Hronika

U potragu za dječakom koji je nestao u Drini angažovan i dron

12 h

0

  • Najnovije

22

31

Dvije osobe poginule u padu privatnog aviona: Tragedija u Češkoj

22

21

Na američkim aerodromima oprema za testiranje na ebolu

22

11

Vjenčali se u bolničkoj sobi, mladoženja preminuo nakon 10 dana

21

52

Neviđena nezgoda: Upala u šaht, on se zatvorio

21

51

Haos u Dortmundu: Srbin pucao na policajca, pa uzeo dvoje djece kao taoce?

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner