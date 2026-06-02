Vozio "poršea" bez vozačke, pa odbio da se testira na drogu

02.06.2026 10:12

полиција дастер службеници МУП-а
Policija u Banjaluci uhapsila je lice iz ovog grada čiji su inicijali S.N. koje je bez vozačke dozvole upravljalo vozilom "porše", te odbilo da se testira na drogu.

Policija je tokom kontrole u vozilu kod ovog lica pronašla i oduzela metalnu mrvilicu i određenu količinu marihuane, saopšteno je iz Policijske uprave Banjaluka.

Lice S.N, koje je uhapšeno juče, prekršilo je odredbe Zakona o osnovama bezbjednosti saobraćaja na putevima u BiH i Zakona o proizvodnji i prometu droge.

Istog dana, policija u Laktašima uhapsila je lice iz Banjaluke čiji su inicijali P.I. zbog sumnje da je počinilo tešku krađu, kada je krajem februara provalilo u porodičnu kuću i ukralo mobilni telefon i zlatni nakit.

U pretresu kuće koju koristi ovo lice pronađeni su i oduzeti predmeti koji mogu da se dovedu u vezu sa izvršenjem ovog krivičnog d‌jela.

Nakon kompletiranja i dokumentovanja predmeta protiv lica P.I. biće dostavljen izvještaj Okružnom javnom tužilaštvu Banjaluka o počinjenom krivičnom d‌jelu.

Na području Policijske uprave Banjaluka juče je evidentirano šest krivičnih d‌jela, dva narušavanja javnog reda i mira i 24 saobraćajne nezgode, u kojima su četiri lica povrijeđena.

