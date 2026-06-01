Voz udario u automobil u Sarajevu

U sarajevskom naselju Rajlovac danas u 18:40 sati dogodila se saobraćajna nesreća u kojoj je voz udario putnički automobil.

Prema informacijama iz Operativnog centra Ministarstva unutrašnjih poslova KS, u ovoj nezgodi nije bilo povrijeđenih osoba, rečeno je za Crnu hroniku.

Na vozilu je pričinjena materijalna šteta.

Na mjestu događaja zabilježeno je prisustvo policijskih službenika, a saobraćaj je bio otežan do završetka uviđajnih radnji i uklanjanja vozila sa pružnog prelaza.

Više informacija očekuje se naknadno.