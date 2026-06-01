U pripremi tužba protiv NATO-a zbog bombardovanja Srbije i Republike Srpske

NATO kampanja na Republiku Srpsku i Srbiju jednaka je ekocidu. Maligna oboljenja i tiho umiranje trajne su posljedice.

Dokaz su presude u korist italijanskih i njemačkih vojnika, ali i u korist sve više klijenata advokata Srđana Aleksića u Srbiji. Zbog toga Aleksić najavljuje da će u junu, sa italijanskim advokatom Anđelom Tartaljom, podnijeti tužbu protiv NATO pakta međunarodnom sudu, najvjerovatnije Sudu pravde EU u Luksemburgu.

4,5 milijardi godina - toliko je potrebno za potpuni raspad osiromašenog uranijuma. Advokat Srđan Aleksić iz Srbije ističe da se tužbe podnose zbog povrede prava ličnosti, prava na život, prava na zdravlje i prava na informisanost. Diplomatski i krivični imunitet, koji je NATO 2005. godine dogovorio sa tadašnjom SCG, ne amnestira ih od retroaktivne odgovornosti za upotrebu osiromašenog uranijuma, tvrdi Aleksić.

„Ono što je sve nas iznenadilo je da NATO pakt ima imunitet od procesne odgovornosti, odnosno da ne odgovara pred domaćim sudom. Dobio je takav imunitet da su građani Republike Srbije u poziciji da nemaju kome da se obrate“, kazao je advokat Srđan Aleksić i dodao: „Nadam se da ćemo do kraja godine imati prve pravosnažne presude, a do kraja godine podnijeti možda 100 novih tužbi.“

Koordinator boračkih organizacija Sarajevsko-romanijske regije istakao je da je na tom području zabilježen najveći broj oboljelih od karcinoma u Republici Srpskoj. Kako kaže, velika je sramota što do sada niko nije osuđen zbog NATO agresije na Republiku Srpsku.

„Nama i dan-danas umiru djeca, umiru majke, očevi, bake. Na desetine hiljada ljudi je umrlo nakon tog bombardovanja. To je jedan od najvećih genocida nad našim narodom“, upozorava koordinator boračkih organizacija Sarajevsko-romanijske regije Goran Šehovac.

Iz Udruženja veterana Garda „Panteri“ kažu da je u prošloj godini od posljedica karcinoma umrlo 17 njihovih boraca.

„Karcinom kosi borce, a Udruženje veterana Garda 'Panteri' podržava te ljude nabavkom lijekova i prevozom na hemoterapije. Radi se uglavnom o borcima koji su bili na ratištu na Releju i oko Sarajeva 1995. godine“, kazao je predsjednik Udruženja veterana „Garda Panteri“ Petar Cvijetinović.

Republički centar za istraživanje rata, ratnih zločina i traženje nestalih lica je u publikaciji „Namjernom silom na Republiku Srpsku“ sumirao podatke koji se odnose na NATO bombardovanje. Poručuju da su dokazi brojni i da ih posjeduju i UN.

„Komisija Ujedinjenih nacija za zaštitu životne sredine je 2003. godine radila istraživanje na teritoriji BiH i nesumnjivo utvrdila da postoje tačke kontaminacije od osiromašenog uranijuma. Pogotovo je to bilo izraženo na području Hadžića i Han Pijeska“, jasan je direktor Republičkog centra za istraživanje rata, ratnih zločina i traženje nestalih lica Republike Srpske Viktor Nuždić.

NATO je akcijom „Namjerna sila“ nad narodom Republike Srpske ispisivao sramne stranice svoje istorije. Tokom bombardovanja, NATO snage su na teritoriju Republike Srpske izbacile više od 1.000 bombi. Epilog bombardovanja je najmanje 46 ubijenih boraca i sedam civila, te 130 ranjenih civila i vojnika.