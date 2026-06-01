Dodik: Pred nama je novo poglavlje

ATV
01.06.2026 18:14

Додик са Нешићем и Бањцем
Foto: Screenshot / X

Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik istakao je nakon sastanka sa liderima DNS-a i NPS-a da je pred njima novo poglavlje, gdje će umjesto konstantne odbrane od nasrtaja, imati mogućnost da se bave razvojem, investicijama i svim pitanjima koja će narodu život učiniti i boljim i kvalitetnijim.

"Mi smo danas razgovarali upravo o tome. Šta treba uraditi nakon izbora. Pred nama su veliki i značajni projekti i zato se bavimo raspodjelom zadataka i obaveza", naveo je Dodik na "Iksu".

On je ocijenio da je imao prijateljski razgovor sa predsjednicima DNS-a i NPS-a

Nenadom Nešićem i Darkom Banjcem.

Sastanku je prisustvovao i organizacioni sekretar SNSD-a Igor Dodik.

Milorad Dodik

Igor Dodik

Nenad Nešić

Darko Banjac

