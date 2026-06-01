Minić: Izgradnja auto-puta Banjaluka-Prijedor ide planiranom dinamikom

Predsjednik Vlade Republike Srpske Savo Minić istakao je da se izgradnja auto-puta Banjaluka-Prijedor odvija planiranom dinamikom i da je veoma važno da se što prije okončaju postupci o imovinsko-pravnim odnosima.

"Razgovarao sam sa predstavnicima kineske firme `Šandong` koja izvodi radove i želimo da, kada je riječ o velikim infrastrukturnim projektima, vidimo šta bi eventualno mogao da bude problem, pošto dinamika radova ide u predviđenom roku bez bilo kakvih zastoja", rekao je Minić, koji je danas posjetio gradilište auto-puta Banjaluka-Prijedor.

On je naglasio da su "Autoputevi Republike Srpske" isplatili posljednju tranšu koja se odnosila na eksproprijaciju, i koja je završena u upravnom postupku, tako da nema nijedne KM duga privatnim licima kada je riječ o ovoj trasi.

"U najavi ćemo spriječiti eventualni problem. Tražićemo posredstvom Ministarstva pravde da sudovi koji vode postupke o imovinsko-pravnim odnosima to što prije riješe", rekao je Minić i dodao da to nije uticaj na sud, a da jedino što može praviti problem jesu određene sekcije.

Minić je pohvalio i izvođače radova i nadzorni organ, te istakao da postoji mogućnost angažmana dodatnih radnika, ukoliko budu riješeni imovinsko-pravni odnosi.

"Ti odnosi su u upravnom postupku pretežno rješavani, ali postoji i jedna nelogičnost - kupite imanje u Lijevče polju, Posavini ili bilo gdje, za recimo 100.000 KM do 120.000 KM, a u postupku eksproprijacije bude isplaćeno 470.000 KM. Neki advokati u tome vide šansu, ali i to je razumljivo. Moramo se držati zakonske procedure i ovaj projekat mora da ide punom dinamikom, kao i svi drugi u Republici Srpskoj", rekao je Minić.

Glavni inženjer na izgradnji auto-puta Banjaluka-Prijedor Milan Boloban rekao je da su do sada otvorena otvorena 22 kilometra ove saobraćajnice i da nema zastoja kada je riječ o radovima.

"Po dobijanju građevinskih dozvola otvaramo sekciju po sekciju. Gradimo trenutno pet vijadukata, četiri mosta, šest nadvožnjaka, 20 propusta. Angažovali smo 50 inženjera i više od 200 mašina", precizirao je Boloban.

Gradilište su posjetili i ministar saobraćaja i veza Zoran Stevanović, predstavnici kineskog koncesionara "Šandong", vršilac dužnosti direktora "Autoputeva Republike Srpske" Radovan Višković, gradonačelnik Prijedora Slobodan Javor, predstavnici Pravobranilaštva i Republičke uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove /RUGIPP/.

Kineski koncesionar "Šandong" je izvođač radova na auto-putu u izgradnji Banjaluka-Prijedor.

Projekat auto-puta Banjaluka-Prijedor ima ukupnu dužinu trase oko 40 kilometara sa četvorotračnom kolovoznom konstrukcijom u oba smjera i projektovanom brzinom od 130 kilometara na čas, prenosi Srna.